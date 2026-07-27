Рассылал интимные видео: прокурора из Хмельницкой области уволили после скандала с OnlyFans

Прокурора Хмельницкой областной прокуратуры Антона Венделя уволили после скандала, связанного с публикацией откровенных видео на платформе OnlyFans и рассылкой материалов интимного характера сотрудницам суда. Перед увольнением его перевели в Летичевскую окружную прокуратуру.

Видео дня

Решение об увольнении было принято после общественного резонанса и обращения сотрудниц Хмельницкого городского районного суда к Генеральному прокурору. Об этом сообщают местные СМИ.

Что известно

По информации журналистов, в начале 2026 года Антон Вендель начал отправлять секретарям и помощницам Хмельницкого горрайонного суда сообщения и видео интимного характера. Позже он создал аккаунт на платформе OnlyFans под псевдонимом Adonis, где публиковал откровенные материалы.

Как отмечается, часть видео могла быть записана в служебном кабинете прокуратуры . Эти материалы, по сообщениям СМИ, прокурор также отправлял сотрудницам суда.

После обращения сотрудниц суда к Генеральному прокурору ситуация получила огласку. Сначала Венделя перевели в Летичевскую окружную прокуратуру, а впоследствии уволили из органов прокуратуры.

Жалобу сотрудниц Хмельницкого городского районного суда сначала передали на рассмотрение в Хмельницкую областную прокуратуру. По данным источников, проверку проводил руководитель профильного отдела Сергей Керман, который не выявил нарушений в действиях прокурора.

Впоследствии руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Антон Ковальский 3 июля этого года перевел Венделя в Летичевскую окружную прокуратуру. После дальнейшего резонанса 9 июля прокурора уволили.

Согласно декларации Венделя за 2025 год, его основным доходом была зарплата в Хмельницкой областной прокуратуре. Речь идет о более чем 1,1 млн грн в год. Также в декларации указаны недвижимость, земельные участки, автомобиль Skoda Octavia и 10 тысяч долларов наличными.

В 2023 году прокурор приобрел дачный дом в селе Олешин Хмельницкого района площадью 45,2 квадратных метра стоимостью 611 тысяч гривен. Его жена в 2025 году стала владелицей земельного участка в Хмельницком площадью 0,0616 га.

Как сообщал OBOZ.UA, зимой на платформе OnlyFans был замечен аккаунт с ником anastasiaa.ukr, содержащий фото и видео прокурорши Новобаварской окружной прокуратуры Харькова Луизы Карапетян. После скандала, разразившегося в сети, она сообщила о начале служебного расследования. По словам прокурорши, материалы на этой платформе распространил ее бывший парень в целях мести.

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