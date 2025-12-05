Прокурорку из Харькова заметили на OnlyFans, разгорелся скандал: она говорит о мести бывшего

На платформе OnlyFans заметили аккаунт с ником anastasiaa.ukr с фото и видео прокурорки Новобаварской окружной прокуратуры Харькова Луизы Карапетян. После скандала, который вспыхнул в сети, она сообщила о начале служебного расследования. По словам прокурорки, материалы на этой платформе распространил ее бывший парень с целью мести.

Видео дня

Об этом 4 декабря сообщили в Telegram-канале детективного бюро Absolution Leaks. Там опубликовали материалы с аккаунта OnlyFans, отметив, что сейчас он уже удален.

"Нам написали, что она была девушкой руководителя Салтовской окружной прокуратуры Харькова Владимира Куприянова. Затем ее видели с заместителем руководителя прокуратуры области Владиславом Грюком", – сказано в сообщении.

Что говорят Карапетян и в прокуратуре

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что по поводу этой ситуации было назначено и начато служебное расследование. Его цель – всесторонняя и объективная проверка всех обстоятельств.

Сама же прокурор подала в отдел полиции заявление, в котором отметила, что распространение соответствующих материалов, по ее словам, совершил ее бывший парень из мотивов мести. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины — нарушение неприкосновенности частной жизни.

"В сложившейся ситуации надо установить истину и дать оценку действиям всех сторон в соответствии с законом, а не прибегать к манипуляциям и унижению человека в социальных сетях", – отметили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине потенциальные доходы бюджета от создателей контента OnlyFans могут составлять не менее 1 млрд грн в год, но этому мешает уголовная ответственность за производство контента для взрослых. В частности, из-за действующих ограничений большинство доходов остаются "в тени", тогда как отдельные авторы, которые готовы платить налоги открыто, сталкиваются с риском уголовного преследования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!