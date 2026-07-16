Расставание для них – настоящее испытание: три знака зодиака, которые не забывают бывших

Расставание редко проходит безболезненно, однако для некоторых знаков зодиака оно становится настоящим испытанием. Даже спустя годы они могут возвращаться мыслями в прошлое, вспоминать бывших партнеров и переживать совместные моменты снова и снова.

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По словам астрологов zwierciadlo, больше всего склонны жить воспоминаниями Раки, Тельцы и Рыбы. Каждый из этих знаков по-своему переживает разрыв отношений, но всех их объединяет одно – им непросто поставить точку и двигаться дальше.

Рак

Рак считается одним из самых эмоциональных знаков зодиака, поэтому неудивительно, что разрыв отношений он воспринимает особенно болезненно. Для представителей этого знака партнер быстро становится частью семьи, а окончание романа они нередко ощущают как потерю близкого человека.

Астрологи отмечают, что Раки склонны связывать свою самооценку с отношениями, поэтому неудачный роман могут воспринимать как личное поражение. Они часто идеализируют прошлое, вспоминают только лучшие моменты и долго не могут эмоционально отпустить бывшего партнера. Именно поэтому новые отношения нередко начинаются только тогда, когда старые воспоминания окончательно теряют силу.

Телец

Тельцы ценят стабильность, предсказуемость и долгосрочные отношения. Они редко ввязываются в мимолетные романы, а потому вкладывают в любовь много времени, сил и чувств.

После расставания представители этого знака могут долго переживать утрату, ведь воспринимают ее не только как эмоциональный удар, но и как крах всего, что строили вместе с партнером. Астрологи считают, что Тельцам трудно принять необходимость начинать жизнь с чистого листа, поэтому они ещё долго возвращаются мыслями к прошлым отношениям.

Рыбы

Рыбы славятся своей романтичностью, чувствительностью и склонностью идеализировать людей. Именно поэтому после разрыва они часто продолжают жить воспоминаниями, словно эмоциональная связь с бывшим никуда не исчезла.

По словам астрологов, представители этого знака нередко забывают о недостатках партнера и сохраняют в памяти только светлые моменты. Из-за этого бывшая любовь может казаться им почти идеальной. В то же время, когда Рыбы окончательно избавляются от иллюзий, они уже не стремятся вернуть прошлые отношения и открываются для новых чувств.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

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