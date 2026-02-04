Раньше работал на шахте: война оборвала жизнь Героя с Луганщины. Фото

Украина потеряла еще одного Героя в войне против российских захватчиков. Уроженец Лисичанска Дмитрий Коневец погиб 15 января 2026 года во время выполнения боевого задания.

Он оставил после себя память как мужественный защитник и настоящий патриот Украины. Об этом сообщили в Лисичанской громаде.

"С грустью сообщаем о гибели нашего Защитника, жителя города Лисичанск, – Коневца Дмитрия, который героически погиб 15 января 2026 года во время выполнения боевого задания", – говорится в сообщении.

Дмитрий родился в 1974 году в Лисичанске Луганской области и закончил Лисичанскую школу №1 в 1989 году. После обучения в Лисичанском горном техникуме получил квалификацию горного техника-геологоразведчика и работал подземным мастером на шахте им. Д.Ф. Мельникова производственного объединения "Лисичанскуголь", а позже – мастером на Лисичанском стеклозаводе "Пролетарий".

В марте 2024 года Дмитрий присоединился в ряды Вооруженных Сил Украины. За проявленное мужество и отвагу он был награжден знаком отличия "Крест Воина-Егеря" I степени и почетным нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ "Золотой крест".

Лисичанская громада выражает искренние соболезнования родным и близким Героя и склоняет голову в скорби.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на фронте погиб нацгвардеец из Киевской области Александр Кудрицкий. Жизнь защитника оборвалась 26 января на Харьковщине.

Также на войне погиб молодой защитник из Тернопольской области. Николай Музычка стал на защиту Украины с начала полномасштабного вторжения. Уже на востоке он встретил свою любовь. Недавно мужчина женился и стал отцом.

