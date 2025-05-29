Раненым вывел 15 побратимов в безопасную зону: родители погибшего защитника просят присвоить сыну звание Героя. Фото

25 октября 2024 года в результате осложнений от полученных на войне ранений умер 25-летний Дмитрий Рагузов, воин 3-й бригады оперативного назначения НГУ "Спартан". Родители просят присвоить защитнику звание Героя Украины (посмертно), из-за чего обнародовали петицию к президенту.

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Нацгвардеец получил тяжелые ранения 5 октября 2024-го, но, несмотря на это, вывел свою группу из 15 бойцов в безопасную зону. Подписать петицию (№22/246762-эп) можно на сайте ОП по ссылке.

Автор Александр Рагузов – отец Героя, который также защищает Украину, – рассказал, что его сын посвятил себя службе в рядах Национальной гвардии, в 2020 году участвовал в ООС.

Первый день полномасштабного вторжения РФ Дмитрий встретил в Киеве во время отдыха после ротации. Вместе с отцом он служил под Гостомелем, позже участвовал в задачах по защите аэропорта "Борисполь". Когда врага выгнали с Киевщины, подразделение Дмитрия перебросили в Луганскую область.

В феврале 2024 года воин перешел на службу в "Спартан". Уже через несколько дней отправился выполнять боевые задачи в селе Работино на Запорожье.

Однажды в боевых условиях Дмитрий, не будучи медиком, оказал неотложную помощь раненому бойцу и этим спас ему жизнь. Поэтому командование решило отправить военнослужащего на обучение за границу, где он прошел специализированные курсы по боевой медицине.

После окончания курсов нацгвардеец вернулся в Украину и начал выполнять обязанности боевого медика на Харьковском направлении, позже в Белгородской области (РФ), где был не только медиком, но и проводником и помогал менять личный состав на передовых позициях.

5 октября 2024 года, выполняя боевое задание, Рагузов попал под атаку российских FPV-дронов. Один из БПЛА попал в его побратима, который погиб на месте. Дмитрий получил многочисленные осколочные ранения правой руки, ребер и легких, а также контузию и разрыв барабанной перепонки в правом ухе. Но воин все же смог вывести 15 побратимов в безопасную зону через густой лиственный лес, не дав врагу обнаружить их с помощью дронов. Нашим защитникам удалось добраться до безопасной территории только через 14 часов изнурительного пути.

После эвакуации Рагузова доставили в госпиталь. Врачи не спасли его руку, ее пришлось ампутировать. В ночь с 24 на 25 октября сердце воина не выдержало внезапных осложнений.

Ссылка на петицию:

https://petition.president.gov.ua/petition/246762

Как писал OBOZ.UA, 23 мая во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Эдуард Постовенский. Мужественному защитнику Украины было всего 24 года.

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