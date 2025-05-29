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Раненым вывел 15 побратимов в безопасную зону: родители погибшего защитника просят присвоить сыну звание Героя. Фото

Дарья Дурова
Новости. Общество
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Раненым вывел 15 побратимов в безопасную зону: родители погибшего защитника просят присвоить сыну звание Героя. Фото

25 октября 2024 года в результате осложнений от полученных на войне ранений умер 25-летний Дмитрий Рагузов, воин 3-й бригады оперативного назначения НГУ "Спартан". Родители просят присвоить защитнику звание Героя Украины (посмертно), из-за чего обнародовали петицию к президенту.

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Нацгвардеец получил тяжелые ранения 5 октября 2024-го, но, несмотря на это, вывел свою группу из 15 бойцов в безопасную зону. Подписать петицию (№22/246762-эп) можно на сайте ОП по ссылке.

Раненым вывел 15 побратимов в безопасную зону: родители погибшего защитника просят присвоить сыну звание Героя. Фото

Автор Александр Рагузов – отец Героя, который также защищает Украину, – рассказал, что его сын посвятил себя службе в рядах Национальной гвардии, в 2020 году участвовал в ООС.

Первый день полномасштабного вторжения РФ Дмитрий встретил в Киеве во время отдыха после ротации. Вместе с отцом он служил под Гостомелем, позже участвовал в задачах по защите аэропорта "Борисполь". Когда врага выгнали с Киевщины, подразделение Дмитрия перебросили в Луганскую область.

В феврале 2024 года воин перешел на службу в "Спартан". Уже через несколько дней отправился выполнять боевые задачи в селе Работино на Запорожье.

Однажды в боевых условиях Дмитрий, не будучи медиком, оказал неотложную помощь раненому бойцу и этим спас ему жизнь. Поэтому командование решило отправить военнослужащего на обучение за границу, где он прошел специализированные курсы по боевой медицине.

После окончания курсов нацгвардеец вернулся в Украину и начал выполнять обязанности боевого медика на Харьковском направлении, позже в Белгородской области (РФ), где был не только медиком, но и проводником и помогал менять личный состав на передовых позициях.

5 октября 2024 года, выполняя боевое задание, Рагузов попал под атаку российских FPV-дронов. Один из БПЛА попал в его побратима, который погиб на месте. Дмитрий получил многочисленные осколочные ранения правой руки, ребер и легких, а также контузию и разрыв барабанной перепонки в правом ухе. Но воин все же смог вывести 15 побратимов в безопасную зону через густой лиственный лес, не дав врагу обнаружить их с помощью дронов. Нашим защитникам удалось добраться до безопасной территории только через 14 часов изнурительного пути.

После эвакуации Рагузова доставили в госпиталь. Врачи не спасли его руку, ее пришлось ампутировать. В ночь с 24 на 25 октября сердце воина не выдержало внезапных осложнений.

Ссылка на петицию:

https://petition.president.gov.ua/petition/246762

Раненым вывел 15 побратимов в безопасную зону: родители погибшего защитника просят присвоить сыну звание Героя. Фото

Как писал OBOZ.UA, 23 мая во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Эдуард Постовенский. Мужественному защитнику Украины было всего 24 года.

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