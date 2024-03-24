Рамон Джон Гнатышин: украинский генерал-губернатор Канады, у которого не было врагов

Об этническом украинце Рамоне Джоне Гнатышине, ставшем 24-м генерал-губернатором Канады, часто говорят как о надежде для миллионов наших соотечественников, живущих в самых разных странах мира и думающих, что они, эмигранты, не смогут сделать карьеру и достичь успеха в другой стране. Его наглядный пример говорит об обратном: Гнатышин шаг за шагом прошел путь от простого юриста до генерал-губернатора – одной из высших должностей в Канаде. Впрочем, приписывать успех только деловым качествам Гнатышина было бы неправильно – он был еще и очень добрым и порядочным человеком, сумевшим прожить жизнь без врагов.

Внук малограмотных эмигрантов

Рамон Джон Гнатышин родился 16 марта 1934 года в Саскатуне – крупнейшем городе канадской провинции Саскачеван. Дед и бабушка – малограмотные эмигранты с Буковины, были заняты фермерским трудом, наверное, они и представить себе не могли, каких социальных высот достигнут их потомки. Родители назвали будущего канадского губернатора Романом, но, став взрослее, он сменил его на более привычное для уха канадцев – Рамон, в семье же его называли просто Рей.

Рамон очень быстро определился со сферой, в которой хотел сделать профессиональную карьеру, – политика. Его отец Джон (Иван) Гнатышин был депутатом парламента Саскачевана, затем министром в правительстве провинции и, наконец, сенатором. Мать, Хелен, вела общественную деятельность – в самых разных инстанциях, включая и Организацию Объединённых Наций, боролась за права женщин и достигла на этом пути серьезных результатов. Неудивительно, что сам Рамон с детства мечтал заниматься благотворительностью – именно с ней он связывал и последующую политическую деятельность, считая, что истинной целью каждого политика является помощь тем, кто в ней нуждается. Наверное, первое место в списке тех, о ком он хотел заботиться, занимали украинские канадцы, которых в этой стране очень много.

"Победоносный боец"

Рей Гнатышин получил юридическое образование и какое-то время по окончании вуза работал в юридической фирме, которая принадлежала его отцу, а в свободное время читал лекции в университете Саскачевана. Решив строить политическую карьеру, он баллотировался и был избран в парламент от консервативной партии. Гнатышин занимал посты министра энергетики, горнорудной промышленности и ресурсов Канады (1979-1980 годы), был главой тайного совета королевы в Канаде (1985-1986 годы), министром юстиции и генеральным прокурором страны (1986-1988 годы) и, наконец, генерал-губернатором Канады (1990-1995 годы).

Те, кто работал с Гнатышиным, говорят о нем как о человеке, знавшем дело, которым он руководил, и при этом любившем и умевшем работать. Притом что он был упорным и бескомпромиссным "победоносным бойцом", готовым во что бы то ни стало отстаивать свои идеи, у Гнатышина не было врагов, чего в политике практически не бывает: он легко ладил с людьми и наживал себе только друзей. О продуктивности его работы на разных постах говорят результаты, которых ему удалось достичь. Так, находясь на посту министра горнорудной промышленности, он сделал все для того, чтобы Канада полностью обеспечивала себя природными ресурсами и не зависела от поставок из-за рубежа. А будучи генеральным прокурором, добился принятия законов, предусматривающих ответственность за жестокое обращение с детьми и позволяющих судьям конфисковывать имущество осужденных, чтобы компенсировать ущерб, который те нанесли своим жертвам. При нем в Канаде также начали судить нацистских военных преступников, укрывшихся в это стране после Второй мировой войны.

На посту генерал-губернатора

Работа Гнатышина на посту генерал-губернатора заслуживает особого внимания уже хотя бы потому, что он всю жизнь был ярым приверженцем одной консервативной партией – оппоненты считали, что он не сможет защищать их интересы. К тому же он не очень чисто говорил на французском, и это тоже ставили ему в вину. Очень быстро Гнатышину удалось убедить сомневающихся, что ему не свойственно предубеждение – он всегда преследует интересы государства, а не каких-то конкретных политических сил. Гнатышин первым открыл в своем губернаторском офисе в Оттаве приемную для простых людей: по мнению канадцев, уже за один этот поступок он должен был войти – и вошел – в историю Канады. Также резиденция губернатора стала своеобразным культурным центром: здесь проводили спектакли, выставки и экскурсии. Он ввел традицию так называемых Летних концертов для народа и открыл для всех желающих каток, который до этого был закрыт для публики. Гнатышин поддерживал людей искусства, науки и образования, учредив гранты и премии, которые при нем получали те, кто достигал в своей сфере серьезных результатов. Он также защищал интересы всех слоев общества и всех национальностей, включая аборигенов и метисов, что делало его невероятно популярным.

Доброжелательность и чувство юмора

Коллеги по парламенту и чиновники в правительстве отмечали дипломатические качества Гнатышина: он умел только с помощью присущего ему дара убеждения и правильно подобранных аргументов, без угроз и демаршей убеждать в своей правоте даже самых непримиримых оппонентов. А его умение долго рассуждать на любую тему, выступая с парламентской трибуны, без ничего определенного, за что могли бы зацепиться те, кто склонен к другой точке зрения, восхищали всех, кому доводилось слушать его речи. Не менее приятными и востребованными как в политике, так и в личной жизни качествами, свойственными Гнатышину, были редкостная доброжелательность, которую он проявлял ко всем без исключения, и чувство юмора, которое касалось не только и не столько других людей, а его самого: так пошутить над собственной персоной, как это делал он, мало кто мог и может. Например, когда его назначили генерал-губернатором Канады, но попросили до официального объявления сохранить этот факт в тайне, он попросил: "Если за то время, пока я буду хранить секрет, меня собьет автобус, сообщите людям, что именно я был назначен на такую высокую должность". Жена Гнатышина Герда в случае таких самоироничных шуток своего мужа только вздыхала и закатывала глаза – убедить его не делать это было не в ее силах.

Приезд в Украину

На родину своих предков, в Украину, Рамон Джон Гнатышин приезжал с государственным визитом в 1992 году – вскоре после получения страной независимости. В течение трех дней, с 28 сентября по 1 октября, он успел побывать не только в Киеве, но и на родной Буковине – в Черновцах и городке Вашковцы Сокирянского района Черновицкой области. Он выступил перед студентами Черновицкого государственного университета имени Юрия Федьковича, ученый совет которого присвоил ему звание почетного профессора учебного заведения. Он также принял участие в открытии Черновицкого музея буковинской диаспоры, экспозиция которого рассказывала в том числе и о жизни его семьи. Прием, оказанный ему, был таким теплым, что Гнатышин не мог сдержать эмоций. "Дорогие мои буковинцы, – сказал он тогда, – мне кажется, что я всю жизнь жил здесь, рядом с вами".

Но самым важным для генерал-губернатора было посещение Вашковцев, из которых когда-то двухмесячным младенцем навсегда увезли в Канаду его отца. Сам Джон Гнатышин, побывавший в Украине в 1976 году, попасть туда не смог – его в Вашковцы не пустили сотрудники КГБ. Во время приезда в Украину Рамон Гнатышин посадил дуб, а его жена Герда – канадский клен.

Память о Рамоне Джоне Гнатышине

Украинского генерал-губернатора Канады не стало 18 декабря 2002 года. Он три месяца мужественно боролся со страшной болезнью – раком, но так и не смог ее одолеть. Все это время рядом с ним безотлучно находились его жена Герда и двое их сыновей, являющихся копиями своего отца. Отпевание Гнатышина прошло в Украинской православной церкви в Оттаве, в официальной церкви генерал-губернаторов – англиканском соборе, где службы ведутся параллельно на украинском и английском языках. На мессе присутствовало 500 человек – члены семьи, коллеги, друзья. В родных Вашковцах именем Рамона Гнатышина названы улица и переулок.