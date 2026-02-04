Работник ТЦК пришел за судьей, а он пожаловался генпрокурору: чем закончилась громкая история на Львовщине

На Львовщине вспыхнул резонансный конфликт между судьей и представителями территориального центра комплектования. Судья Дрогобычского горрайонного суда заявил о давлении и возможном вмешательстве в осуществление правосудия.

Ситуация получила огласку после обращения в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору. Об этом говорится в заявлении судьи в ВСП.

Судья Дрогобычского горрайонного суда Львовской области Лев Медведик сообщил в Высший совет правосудия и генеральному прокурору о вмешательстве в его профессиональную деятельность, связанном с действиями работников ТЦК и СП.

В документе отмечается, что Лев Медведик рассматривает резонансное для местной громады дело об отмене административного взыскания, которое находится в центре внимания жителей города.

Накануне судебного заседания, по словам судьи, ему позвонил неизвестный, который представился начальником ТЦК, и предложил встретиться для уточнения личных данных. Судья ответил, что эти данные уже неоднократно передавались в ТЦК через руководителя аппарата суда.

После отказа, как утверждает Медведик, собеседник пригрозил направить к нему домой оперативную группу. На следующий день работник ТЦК действительно явился в суд, однако в другое помещение, где оставил для судьи оповещение о вызове для прохождения медицинского осмотра и уточнения военно-учетных данных.

Кроме того, 21 января Дрогобычский ТЦК и СП сообщил полиции о якобы нарушении судьей законодательства о мобилизации и необходимости доставить его в ТЦК как лицо, совершившее административное правонарушение.

В то же время в заявлении отмечается, что в соответствии с действующим законодательством судьи не подлежат призыву на военную службу по мобилизации. Сам Лев Медведик считает такие действия завуалированным давлением, связанным с рассмотрением чувствительного дела.

22 января судья не явился в ТЦК, поскольку в это время рассматривал уголовное дело о краже. В заявлении отмечается, что из-за отключения электроэнергии каждая минута рабочего времени используется для осуществления правосудия.

Через заместителя руководителя аппарата суда Медведик передал в ТЦК и СП документы для уточнения личных данных, однако, по его словам, там отказались их принимать.

