Мужчина сливал в Viber места расположения групп ТЦК и поплатился: какое решение принял суд

В Стрые Львовской области суд рассмотрел дело мужчины, который через Viber распространял информацию о местах работы групп оповещения ТЦК и СП. Следствие пришло к выводу, что его действия помогали военнообязанным избегать вручения повесток.

Видео дня

По приговору суда обвиняемый получил условное наказание. Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

В течение нескольких месяцев 2025 года житель города Городище Черкасской области был администратором Viber-сообщества "Водители онлайн". В этой группе регулярно появлялись сообщения о наличии или отсутствии сотрудников полиции и военнослужащих ТЦК и СП на территории Стрыйского района.

Суд отметил, что обвиняемый имел техническую возможность удалять такие сообщения или блокировать пользователей, однако сознательно этого не делал. Более того, он сам приобщался к распространению информации о времени и месте вручения повесток, чем фактически создавал условия для уклонения от воинского долга.

По результатам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным и назначил основное наказание в виде пяти лет лишения свободы. При этом реальное отбывание срока заменили испытательным сроком продолжительностью три года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Уманском районе Черкасской области мужчина напал на работников территориального центра комплектования (ТЦК) и ранил ножом в шею одного из военнослужащих. Травмированного доставили в больницу, а нападавшего задержали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!