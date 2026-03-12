Работали три дня: в Харькове спасли 900 краснокнижных летучих мышей, которые поселились в обшивке балкона. Фото и видео
В Харькове, в обшивке балкона одной из городских квартир зимовала большая колония летучих мышей. Когда млекопитающие стали проникать внутрь балкона, владелица решила вызвать зоозащитников, которые три дня доставали рукокрылых.
Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра реабилитации рукокрылых. 900 рыжих вечерниц в течение нескольких лет подряд зимовали в обшивке балкона одной из квартир.
Что известно
Как сообщается, владелица квартиры договорилась о сотрудничестве зоозащитников с ремонтниками, чтобы специалисты следили, чтобы животные не пострадали и смогли безопасно вывести рукокрылых.
"Начались дни нон-стоп работы с рукокрылыми. В течение трех дней, работая в несколько смен, мы проверяли состояние животных, поили их водой и оказывали первую помощь истощенным и голодным. В общем нам удалось спасли более 900 рыжих вечерниц", — говорится в сообщении.
Зооволонтеры отмечают, что состояние большинства вечерниц было удовлетворительным, поэтому им удалось создать условия для окончания зимовки в спецпомещении Центра и откормить некоторых животных.
Стоит отметить, что в Украине все породы летучих мышей внесены в Красную книгу. Рукокрылые питаются огромным количеством насекомых-вредителей, уменьшая потребность в пестицидах, поедают комаров и ночных бабочек, а также опыляют более 500 видов растений.
Кто такая рыжая вечерница
Заметим, что вечерница рыжая — вид летучих мышей, распространенный в Европе, Азии и Северной Африке. Это одна из самых больших летучих мышей, населяющих страны Европы. Длина тела взрослой особи равна восьми сантиметрам, размах крыльев — до 40 см. В основном рукокрылые активны в сумерках и ночью.
Кроме того вечерница рыжая постоянно летает со скоростью 50 км/ч. А ее частые места для охоты высоко над деревьями или открытыми полями.
Напомним, среди жителей Чернобыльской зоны отчуждения есть уникальная маленькая хищница. Ласка, а речь идет именно о ней, выглядит хрупкой, но на самом деле это одно из самых смелых мелких животных.
Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне тропы, которые вытаптывают редкие дикие лошади Пржевальского, часто используют другие животные. Например, фотоловушки зафиксировали, как по этим "дорогам" бегают лисы.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!