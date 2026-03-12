Работали три дня: в Харькове спасли 900 краснокнижных летучих мышей, которые поселились в обшивке балкона. Фото и видео

В Харькове, в обшивке балкона одной из городских квартир зимовала большая колония летучих мышей. Когда млекопитающие стали проникать внутрь балкона, владелица решила вызвать зоозащитников, которые три дня доставали рукокрылых.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра реабилитации рукокрылых. 900 рыжих вечерниц в течение нескольких лет подряд зимовали в обшивке балкона одной из квартир.

Что известно

Как сообщается, владелица квартиры договорилась о сотрудничестве зоозащитников с ремонтниками, чтобы специалисты следили, чтобы животные не пострадали и смогли безопасно вывести рукокрылых.

"Начались дни нон-стоп работы с рукокрылыми. В течение трех дней, работая в несколько смен, мы проверяли состояние животных, поили их водой и оказывали первую помощь истощенным и голодным. В общем нам удалось спасли более 900 рыжих вечерниц", — говорится в сообщении.

Зооволонтеры отмечают, что состояние большинства вечерниц было удовлетворительным, поэтому им удалось создать условия для окончания зимовки в спецпомещении Центра и откормить некоторых животных.

Стоит отметить, что в Украине все породы летучих мышей внесены в Красную книгу. Рукокрылые питаются огромным количеством насекомых-вредителей, уменьшая потребность в пестицидах, поедают комаров и ночных бабочек, а также опыляют более 500 видов растений.

Кто такая рыжая вечерница

Заметим, что вечерница рыжая — вид летучих мышей, распространенный в Европе, Азии и Северной Африке. Это одна из самых больших летучих мышей, населяющих страны Европы. Длина тела взрослой особи равна восьми сантиметрам, размах крыльев — до 40 см. В основном рукокрылые активны в сумерках и ночью.

Кроме того вечерница рыжая постоянно летает со скоростью 50 км/ч. А ее частые места для охоты высоко над деревьями или открытыми полями.

Напомним, среди жителей Чернобыльской зоны отчуждения есть уникальная маленькая хищница. Ласка, а речь идет именно о ней, выглядит хрупкой, но на самом деле это одно из самых смелых мелких животных.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне тропы, которые вытаптывают редкие дикие лошади Пржевальского, часто используют другие животные. Например, фотоловушки зафиксировали, как по этим "дорогам" бегают лисы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!