В Чернобыльской зоне заметили неуловимую маленькую хищницу с большим характером. Фото

Среди жителей Чернобыльской зоны отчуждения есть уникальная маленькая хищница. Ласка, а речь идет именно о ней, выглядит хрупкой, но на самом деле это одно из самых смелых мелких животных.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сегодня доступ к этим местам закрыт для гражданских.

Что известно

"Маленькая хищница с большим характером. Стройное удлиненное тело, короткие лапки, маленькие закругленные ушки и молниеносная реакция. Ласка выглядит хрупкой, но на самом деле это один из самых смелых мелких хищников наших лесов", – говорится в сообщении.

Как отметили в Заповеднике, зимой она полностью белая, а летом – двухцветная: коричневая спинка и белое брюшко. Такая смена окраски помогает животному оставаться незаметным для врагов и добычи.

Ласка прекрасно лазает по деревьям, быстро бегает и даже хорошо плавает. Во время схватки может громко кричать – так она защищает себя. За сутки хищница способна поймать до 10-15 грызунов, а иногда и больше. Избыток прячет "про запас" - это ее стратегия выживания в сложные периоды.

"Собственного жилья не строит: занимает чужие норы или дупла, выстилая их сухой травой и мхом. Если тайник разоблачен – немедленно меняет место, особенно когда имеет потомство", – добавили в пресс-службе.

Исследование Чернобыльской зоны

В Чернобыльской зоне специалисты стали свидетелями редкой сцены. На трассу вышел лось, вероятно для того, чтобы слизать соль, которой посыпают дорогу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне тропы, которые вытаптывают редкие дикие лошади Пржевальского, часто используют другие животные. Например, фотоловушки зафиксировали, как по этим "дорогам" бегают лисы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!