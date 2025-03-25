УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Пышный и очень вкусный пасхальный краффин на опаре: самый точный рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
114
Рецепт пасхальной выпечки

Если вы хотите приготовить для пасхального стола вкусный и пышный краффин, готовьте его обязательно на опаре из молока и дрожжей. А для начинки можно использовать мак, а а также сухофрукты. 

Видео дня
Как вкусно приготовить краффин

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении краффина с маком.

Рецепт краффина

Ингредиенты: 

Для опары:

  • Теплое молоко – 200 мл
  • Сахар – 1 ст.л
  • Живые дрожжи – 21 г
  • Мука – 1 ст.л

Для теста:

  • Яйцо – 1 шт. + 2 желтка
  • Сахар – 100 г
  • Соль – щепотка
  • Сливочное масло – 80 г
  • Мука – 450 г

Для начинки:

  • Сливочное масло – 60 г
  • Маковая начинка – 200 г

Способ приготовления: 

1. Опара: соедините молоко, сахар, дрожжи и муку. Перемешайте, накройте пленкой и оставьте на 10-15 минут в теплом месте.

Приготовление теста

2. Тесто: яйцо и желтки взбейте с сахаром и солью до пышности. Добавьте растопленное масло еще раз взбейте, затем вылейте опару (здесь уже перемешивайте лопаткой) и постепенно вводите просеянную муку. Замесите эластичный тест сначала лопаткой, затем руками (15 минут). Если липнет – смажьте руки маслом. Переложите тесто в смазанную емкостью маслом, накройте пленкой или полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5-2 часа.

Готовое тесто

3. Готовое тесто разделите на 2 части. Раскатайте в прямоугольник, смажьте маслом, добавьте маковую начинку. Скрутите рулет, разрежьте вдоль, не дорезая до конца и закрутите в форме краффина.

Приготовление краффина

4. Переложите в форму (тесто должно занимать 1/3 формы), накройте и оставьте на 30-40 минут.

Сколько выпекать краффин

Выпекайте при 180 С 30-35 минут. Ориентируйтесь на духовку!

Готовый краффин

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: