Пышный и очень вкусный пасхальный краффин на опаре: самый точный рецепт
Если вы хотите приготовить для пасхального стола вкусный и пышный краффин, готовьте его обязательно на опаре из молока и дрожжей. А для начинки можно использовать мак, а а также сухофрукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении краффина с маком.
Ингредиенты:
Для опары:
- Теплое молоко – 200 мл
- Сахар – 1 ст.л
- Живые дрожжи – 21 г
- Мука – 1 ст.л
Для теста:
- Яйцо – 1 шт. + 2 желтка
- Сахар – 100 г
- Соль – щепотка
- Сливочное масло – 80 г
- Мука – 450 г
Для начинки:
- Сливочное масло – 60 г
- Маковая начинка – 200 г
Способ приготовления:
1. Опара: соедините молоко, сахар, дрожжи и муку. Перемешайте, накройте пленкой и оставьте на 10-15 минут в теплом месте.
2. Тесто: яйцо и желтки взбейте с сахаром и солью до пышности. Добавьте растопленное масло еще раз взбейте, затем вылейте опару (здесь уже перемешивайте лопаткой) и постепенно вводите просеянную муку. Замесите эластичный тест сначала лопаткой, затем руками (15 минут). Если липнет – смажьте руки маслом. Переложите тесто в смазанную емкостью маслом, накройте пленкой или полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5-2 часа.
3. Готовое тесто разделите на 2 части. Раскатайте в прямоугольник, смажьте маслом, добавьте маковую начинку. Скрутите рулет, разрежьте вдоль, не дорезая до конца и закрутите в форме краффина.
4. Переложите в форму (тесто должно занимать 1/3 формы), накройте и оставьте на 30-40 минут.
Выпекайте при 180 С 30-35 минут. Ориентируйтесь на духовку!
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