Пышный и очень вкусный пасхальный краффин на опаре: самый точный рецепт

Если вы хотите приготовить для пасхального стола вкусный и пышный краффин, готовьте его обязательно на опаре из молока и дрожжей. А для начинки можно использовать мак, а а также сухофрукты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении краффина с маком.

Ингредиенты:

Для опары:

Теплое молоко – 200 мл

Сахар – 1 ст.л

Живые дрожжи – 21 г

Мука – 1 ст.л

Для теста:

Яйцо – 1 шт. + 2 желтка

Сахар – 100 г

Соль – щепотка

Сливочное масло – 80 г

Мука – 450 г

Для начинки:

Сливочное масло – 60 г

Маковая начинка – 200 г

Способ приготовления:

1. Опара: соедините молоко, сахар, дрожжи и муку. Перемешайте, накройте пленкой и оставьте на 10-15 минут в теплом месте.

2. Тесто: яйцо и желтки взбейте с сахаром и солью до пышности. Добавьте растопленное масло еще раз взбейте, затем вылейте опару (здесь уже перемешивайте лопаткой) и постепенно вводите просеянную муку. Замесите эластичный тест сначала лопаткой, затем руками (15 минут). Если липнет – смажьте руки маслом. Переложите тесто в смазанную емкостью маслом, накройте пленкой или полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5-2 часа.

3. Готовое тесто разделите на 2 части. Раскатайте в прямоугольник, смажьте маслом, добавьте маковую начинку. Скрутите рулет, разрежьте вдоль, не дорезая до конца и закрутите в форме краффина.

4. Переложите в форму (тесто должно занимать 1/3 формы), накройте и оставьте на 30-40 минут.

Выпекайте при 180 С 30-35 минут. Ориентируйтесь на духовку!

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