'Пятница будет температурно контрастной': синоптик дала детальный прогноз для Украины. Карта

В пятницу, 26 июля, погода в Украине прогнозируется контрастной. Температура воздуха будет колебаться от +20 градусов на западе до +32 на юге и востоке.

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Ночью температура снизится до +13+16 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

26 июля в западных областях ожидается температура в пределах +20+26 градусов. На севере будет теплее +26+30 градусов, а на востоке – +29+32 градуса. В центре страны температура достигнет +26+31 градусов, а на юге – +29+32 градусов.

Дожди с грозами пройдут через западные области Украины, и к вечеру могут достичь Житомирщины, Винницкой области, Одесщины и Киевщины. На остальной территории будет сухо и солнечно.

В Киеве в пятницу ожидается умеренная жара: от +27 до +29 градусов, временами до +30 градусов. Местами возможны кратковременные дожди вечером.

На выходных погода будет жаркой и сухой: температура воздуха составит +28+33 градуса, а на юге в воскресенье может подняться до +33+36 градусов.

На следующей неделе в большинстве областей Украины ожидается заметное ослабление жары.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июля Киев и область накрыла гроза с сильными осадками. В результате непогоды ухудшилась видимость на дорогах столицы, а местами зафиксировали подтопление.

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