Киев и область после обеда накрыла сильная гроза, дороги превратились в реки. Фото и видео

Столицу и Киевскую области в понедельник, 22 июля, во второй половине дня накрыла гроза из сильными осадками. В результате непогоды ухудшилась видимость на дорогах столицы, а местами зафиксировали подтопление.

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В регионе объявлен уровень опасности, желтый. Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра.

Да, во второй половине дня столичный регион накрыла сильная гроза. В результате непогоды на дорогах Киева и области ухудшилась видимость, а местами зафиксировали подтопление проезжей части. Кроме того, в Вышгороде Киевской области из-за осадков произошел настоящий потоп, как и на улицах столицы.

В Укргидрометцентре уточнили, что осадки в Киевской области ожидаются до конца суток.

Напомним, в Киеве в среду, 17 июля, климатологи зафиксировали очередной погодный рекорд – 35,6 °С тепла. Согласно данным климатологов , это был уже 13 рекорд с начала месяца.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев в четверг, 18 июля, во второй половине дня накрыл сильный ливень, сопровождавшийся градом и порывами ветра. Из-за осадков ухудшилась видимость на дорогах столицы, а также местами начало подтапливать проезжую часть, но жители города по-разному восприняли проявления стихии.

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