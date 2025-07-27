Пятилетняя девочка из Львова покорила Говерлу и установила рекорд Украины. Фото
Пятилетняя девочка из Львова покорила Говерлу и установила рекорд Украины. Регина Абрамова стала самым молодым ребенком, который самостоятельно поднялся на самую высокую вершину украинских Карпат.
Об этом информировали во Львовской областной военной администрации. Рекорд был побит в субботу, 26 июля.
"Пятилетняя львовянка покорила Говерлу и установила рекорд Украины! Сегодня, 26 июля, Регина Абрамова стала самым молодым ребенком, который самостоятельно поднялся на самую высокую вершину Украины", – говорится в сообщении ОВА.
Второе спортивное достижение
Весь маршрут по Говерле Регина Абрамова преодолела без посторонней помощи за 2 часа 29 минут.
Это уже второе спортивное достижение Регины в 2025 году, рассказали в ОВА.
В частности, в апреле девочка установила рекорд Украины за самое длинное удержание в перевернутом висе на кольцах – 5 минут 52 секунды.
Юная рекордсменка – воспитанница Комплексной детско-юношеской спортивной школы №1 .
Кроме гимнастики, девочка участвует в многочисленных беговых соревнованиях и уже имеет более 20 стартов.
"Поздравляем Регину, ее родителей и тренеров с невероятным достижением! Львовщина гордится вами", – говорится в сообщении ОВА.
Говерла – самая высокая гора в Украине. Расположена на границе Закарпатья и Ивано-Франковской области в 17 км от границы с Румынией. Высота Говерлы – 2061 метр.