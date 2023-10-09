Пять областей накроют дожди: синоптики уточнили прогноз на понедельник в Украине. Карта
В Украине в понедельник, 9 октября, по всей стране ожидается переменная облачность и сухая погода, за исключением пяти областей. Дождь пройдет на Львовщине, Тернопольщине, Ивано-Франковщине, Закарпатье, Буковине.
Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра на официальном сайте. Скорость ветра в первый день новой недели – примерно 7-12 метров за секунду.
Температура 9 октября будет по-осеннему низкой, прохладной. В среднем по Украине днем она достигнет +8…+10, но в южной части страны будет теплее. Там ожидается до +14 тепла (в Одесской области и в Крыму – даже до +15 градусов).
В Киеве и Киевской области – без осадков. Термометры жителей региона покажут +8...+10 градусов в светлое время суток. Вероятны порывы ветра.
Более детально о том, какой будет погода на Киевщине и в столице 9 октября, можно почитать по ссылке.
Как писал OBOZREVATEL:
– 8 октября 2023 года на высокогорье Карпат выпал первый снег. Температура воздуха на горе Пип Иван Черногорский составила -1...+1 градус.
– Согласно прогнозам, выпадение первого снега в октябре в Украине маловероятно, за исключением высокогорных районов.
– Эксперт Укргидрометцентра Вазира Мартазинова ранее предупредила, что второй месяц осени-2023 в нашей стране отметится похолоданием уже в самом начале.
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