+11°С и порывы ветра: подробный прогноз погоды по Киевской области на 9 октября

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 8 октября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до 11 ° С, синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды на 9 октября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура по области днем 6-11°С тепла; в Киеве днем 8 -10°С", – рассказали синоптики.

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В Белой Церкви днем +9°С…+11°С; Мироновка +10°С…+11°С; Фастов +9°С…+11°С; Яготин +0°С…+10°С; Барышевка +9°С…+11°С; Борисполь +9°С…+11°С.

Как отметили в Укргидрометцентре, до 11 октября включительно по Киевщине погоду будут формировать атмосферные фронты, которые будут перемещаться с северо-запада и повлекут за собой дожди и порывы ветра в ближайшие дни.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 9 октября на протяжении всего дня погода в Киеве будет пасмурной. Без осадков.

Напомним, в Киеве сентябрь 2023 стал 12 среди самых сухих начиная с 1891 года. Кроме того, синоптиками было зафиксировано три температурных рекорда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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