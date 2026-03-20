'Пусть мир станет ближе для всех': Зеленский поздравил мусульман с Рамазан-байрамом и вспомнил войну на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман с праздником Рамазан-байрам, подчеркнув важность мира и поддержки друг друга. В своем обращении он вспомнил о войне в Украине и эскалации на Ближнем Востоке.

Глава государства подчеркнул, что террор не должен победить нигде в мире. Об этом он написал в своем Telegram-аккаунте.

"Ид мубарак всем мусульманам в Украине и во всем мире", – говорится в сообщении.

Он отметил, что нынешний праздник снова проходит в условиях полномасштабной войны, которая длится уже пятый год, напомнив, что российская агрессия началась еще в 2014 году.

Президент отдельно обратил внимание на судьбу украинских мусульман, в частности крымских татар, которые подверглись репрессиям после оккупации Крыма. Он подчеркнул, что многие люди вынуждены праздновать Рамазан-байрам в оккупации, а также напомнил о сотнях политических заключенных и тысячах пленных, которые содержатся в российских тюрьмах.

"Нынешний Рамазан-байрам снова проходит для общин Украины во время полномасштабной войны, которая длится уже пятый год, но мы помним, что российская агрессия началась еще в 2014 году с того, что россияне снова отобрали дом и начали репрессии против многих наших людей, в частности против крымскотатарского народа. Многие наши люди вынуждены встречать этот праздник в оккупации, и еще сотни политзаключенных, тысячи пленных – в российских тюрьмах по вымышленным обвинениям", – отметил глава государства.

Кроме войны в Украине, Зеленский вспомнил и о ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, боевые действия в регионе имеют глобальные последствия, а атаки дронами и ракетами по мирным городам происходят даже во время священного месяца Рамадан.

"Ужасные удары иранского режима дронами и ракетами бьют по мирным городам, по инфраструктуре и людям именно во время священного месяца Рамадан", – подчеркнул президент.

Он добавил, что для украинцев, которые ежедневно живут в условиях войны, важно, чтобы террор не побеждал ни в одной части мира. В этом контексте он напомнил, что Украина уже предложила партнерство по безопасности странам, которые подвергаются атакам, и украинские специалисты работают на местах для усиления защиты.

"По случаю завершения Рамадана желаю прежде всего мира, силы и процветания всем мусульманским семьям. Пусть этот праздник принесет благословение и укрепит веру и сотрудничество между защитниками жизни. Пусть мир станет ближе для всех! Ид мубарак!" – резюмировал глава государства.

Ранее Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи с президентом США Дональдом Трампом, поскольку часть вопросов не удается решить на уровне переговорных команд. Речь идет о мирных переговорах, санкционной политике и сотрудничестве в сфере безопасности. Именно поэтому Киев считает прямой диалог лидеров следующим необходимым шагом.

Как сообщал OBOZ.UA, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США по завершению войны находятся на паузе. В то же время диалог продолжается по отдельным вопросам. Песков утверждает, что стороны работают по гуманитарному треку.

