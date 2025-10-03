Пряный морковный торт по простому рецепту: атмосферная осенняя выпечка

Морковный торт – интересная и вкусная осенняя выпечка, но при этом она еще и достаточно сложная в приготовлении. Для того, чтобы он не получился липким или "забитым", стоит приложить усилия.

К счастью, рецепт, которым поделилась кондитер Джейн Данн, идеален даже для начинающих пекарей, поскольку не требует никаких дополнительных шагов, таких как отжим лишней влаги из моркови, пишет Express.

Сочетание специй, апельсина и свежего имбиря вместе с подсолнечным маслом делает торт насыщенным и вкусным. Что касается текстуры, то тесто всегда густое и влажное, но не водянистое.

Ингредиенты для бисквита

225 мл подсолнечного масла

Пять средних яиц

275 г светло-коричневого сахара (я использовала меньше, примерно 200 г)

300 г тертой моркови

100 г изюма по желанию

Цедра одного апельсина

275 г самоподнимающейся муки

1,5 чайной ложки пищевой соды

Две чайные ложки смеси специй

Одна чайная ложка молотого имбиря (или свежего тертого имбиря)

Одна чайная ложка молотой корицы.

Ингредиенты для глазури

125 г сливочного масла

250 г сахарной пудры, просеянной

Одна чайная ложка ванильного экстракта

Одна столовая ложка безлактозного йогурта.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180°C/160°C с вентилятором. Затем смажьте две формы для выпечки диаметром 20 см и застелите их бумагой для выпечки.

Теперь очистите и натрите морковь на большой тарелке или в посуде с плоским дном для удобства. В большой миске смешайте подсолнечное масло и яйца, затем добавьте светло-коричневый сахар.

Вмешайте сахар, затем добавьте тертую морковь и изюм. Теперь добавьте цедру апельсина и перемешайте.

Добавьте муку, пищевую соду, смесь специй, имбирь и корицу, и снова перемешайте.

После смешивания добавьте орехи (если используете) и вылейте смесь в подготовленные формы. Выпекайте коржи примерно 40 минут или до полной готовности.

Прежде чем вынимать их из духовки, проверьте шпажкой, получается ли середина чистой.

Всегда давайте коржам полностью остыть, прежде чем вынимать их из формы.

Для глазури смешайте размягченное масло с сахарной пудрой до светлой и густой консистенции, затем добавьте ванильный экстракт. Если она слишком густая, добавьте немного йогурта или молока, чтобы разбавить ее, а затем распределите на охлажденных коржах.

Этого хватит, чтобы заполнить середину и верх торта.

Сверху можете добавить немного апельсиновой цедры – выберите лимон или лайм, если хотите более терпкого, пикантного вкуса. Небольшие украшения из моркови также станут отличным завершающим штрихом.

