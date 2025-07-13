Провел годы под давлением и угрозами: из оккупированной Херсонщины вернули в Украину подростка

С временно захваченной войсками России Херсонщины на подконтрольную властям Украины территорию вернули 17-летнего подростка. Последние годы парень провел в селе под постоянным давлением и угрозами со стороны оккупантов.

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Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram. Сейчас парень на свободной украинской земле и получает всю необходимую помощь.

По словам руководителя областной администрации, с каждым днем ситуация для подростка становилась опаснее, особенно из-за приближения его совершеннолетия и риска принудительного призыва.

"Благодаря упорной работе команды "Украинской сети за права ребенка" и инициативе президента Владимира Зеленского "Bring Kids Back UA" удалось организовать для него безопасный маршрут выезда", – написал Прокудин.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram рассказал, что спасенный парень вырос в селе, которое российские войска захватили в первые дни полномасштабного вторжения.

Поскольку его братья служили в ВСУ, вся семья оказалась под постоянным давлением: за ними следили, проводили обыски, угрожали.

"Когда приближалось совершеннолетие, появилась угроза принудительного призыва в российскую армию. Сегодня парень наконец в безопасности, планирует поступление в учебное заведение и больше не живет в страхе за свою жизнь. Спасибо Украинской сети за права ребенка за помощь в спасении подростка. Выполняем задание президента – вернуть всех детей", – рассказал чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на середину июня 2025 года в рамках инициативы президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA в Украину уже удалось вернуть 1359 детей. В ОП отмечают, что важно поддерживать процесс их реинтеграции после возвращения.

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