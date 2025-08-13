Процесс рекрутинга в семейные формы воспитания: Фонд Рината Ахметова поделился шагами успешного отбора кандидатов

Семейные формы воспитания – это шанс для каждого ребенка, оставшегося без родительской опеки, найти дом, заботу и чувство защищенности. Чтобы этот процесс был максимально эффективным, специалисты, которые занимаются рекрутингом кандидатов в приемные родители или опекуны, нуждаются в четких и действенных инструментах.

Современные методики оценки, отбора и подготовки будущих родителей помогают определить их готовность к воспитанию ребенка, раскрыть потенциальные риски и обеспечить соответствие семьи потребностям конкретного ребенка. Такой подход повышает шансы на создание гармоничных и долговременных семейных отношений, где ребенок будет чувствовать себя в безопасности и любви.

Для этого в рамках проекта "Сиротству – нет!" состоялся полезный онлайн вебинар на тему "Процесс рекрутинга в семейные формы воспитания". Вебинар провела Галина Мазур, сертифицированный тренер по подготовке кандидатов в семейные формы воспитания. Видео встречи доступно по этой ссылке.

Фонд Рината Ахметова собрал наиболее действенные советы, которые помогут специалистам эффективно привлекать и готовить кандидатов в семейные формы воспитания, используя индивидуальный подход к каждому кандидату, с учетом его опыта, мотивации и ценностей.

Далее мы рассказываем о пяти шагах к усыновлению, которые необходимо пройти, чтобы принять ребенка в семью.

ШАГ №1

Подайте заявление

Соберите необходимые документы и обратитесь в Службу по делам детей по месту жительства.

ШАГ №2

Пройдите проверку условий

Специалисты проверят жилье и составят акт обследования, чтобы убедиться, что оно безопасно для ребенка.

ШАГ №3

Пройдите обучение

Примите участие в курсах подготовки, чтобы узнать о психологических и правовых нюансах усыновления.

ШАГ №4

Получите статус кандидата

После проверок и обучения вы официально становитесь кандидатом и попадаете в банк данных.

ШАГ №5

Встреча и решение суда

Познакомьтесь с ребенком, установите контакт и подайте заявление в суд для окончательного оформления усыновления.

Фонд Рината Ахметова прилагает усилия, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье и был окружен поддержкой и заботой. Благодаря программе "Сиротству – нет" уже почти 11 тысяч детей в Украине нашли новые семьи.

