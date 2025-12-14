Прошел Революцию Достоинства: в бою за Украину погиб военный с Полтавщины Виталий Кандыба

Украина продолжает терять своих Героев на кровавой войне с оккупантом. На этот раз печальная весть пришла на Полтавщину. Погиб воин из Кременчуга Виталий Кандыба (позывной "Сетер").

Об этом сообщили на странице в Facebook Департамента социальной защиты города. Похороны Героя Виталия Кандыбы состоятся в понедельник, 15 декабря.

"С большой грустью и глубокой печалью сообщаем, что 4 декабря 2025 года героически погиб, защищая территориальную целостность Украины во время агрессии войск Российской Федерации, верный сын, любящий муж и отец, преданный защитник Родины, участник боевых действий – Кандыба Виталий Олегович. Соболезнования родным и близким!" – говорится в сообщении.

Чин похорон:

– В 11:00 состоится прощание в Кременчугском Городском Дворце Культуры.

– В 12:00 прощание в Свято-Николаевском соборе.

– В 13:00 выезд на Свиштовское кладбище.

Что известно о Герое

Виталий выпускник Кременчугской гимназии №18. После окончания школы он поступил в Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского.

Был активным болельщиком местного футбольного клуба "Кремень", поддерживал команду как дома, так и на выездных матчах.

Во время Революции Достоинства не стоял в стороне, участвовал в митингах и акциях. С начала полномасштабного вторжения стал в ряды 107 реактивной артиллерийской Кременчугской бригады.

Напомним, на Полтавщине попрощались с павшим защитником Вячеславом Галатой. Мужчина более года считался пропавшим без вести. Свой последний бой он принял вблизи Волновахи Донецкой области 10 октября 2024 года. Герою навсегда останется 49 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе попрощались с погибшим на войне бойцом стрелкового батальона полиции. Николаю Яковецкому навсегда останется 48.

