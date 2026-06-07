'Человек чести и большого сердца': на войне погиб молодой капитан с Виннитчины. Фото

В бою за Украину погиб молодой капитан с Виннитчины Александр Любарец. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания.

Видео дня

Герою было всего 23 года. О потере сообщил Турбовский поселковый голова Игорь Соць.

Что известно о Герое

6 июня в Турбовской громаде провели в последний путь своего земляка Александра Любарца, который вернулся с войны на щите.

"В трауре склоняет головы наша громада, провожая в вечность своего Героя — капитана Александра Викторовича Любарца. Война безжалостно забирает лучших. Тех, кто мог еще долго жить, радоваться рассветам, обнимать родных, строить будущее. Тех, кто сознательно стал на защиту своей Родины, чтобы мы могли жить под мирным небом. Среди них был и Александр — молодой офицер, настоящий патриот, человек чести и большого сердца", – указано в сообщении главы громады.

Он добавил, что погибшему воину было всего 23 года.

"Возраст, когда жизнь только начинается. Возраст мечтаний, надежд и больших планов. Но его земной путь оборвался на поле боя, где он мужественно выполнял свой долг перед народом Украины. Трудно осознать, что больше не прозвучит его голос, не появится его улыбка, не осуществятся его замыслы. Невыносимую боль сегодня переживают родители, родные, друзья, побратимы и все, кто знал Александра. Никакие слова не способны залечить рану от такой потери, ведь смерть ребенка — это горе, которое невозможно измерить или описать", – написал Соць.

От всей громады он выразил соболезнования из-за потери родителям Героя, всей его семье, близким и побратимам.

"Вместе с вами скорбит вся громада... Пусть Господь дарует вечный покой светлой душе воина, а родным – силы пережить эту невосполнимую потерю. Светлая и вечная память Герою Украины Александру Любарцу", – подчеркнул глава громады.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области погиб полицейский с Полтавщины Виталий Плетинь. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания.

Также в боях за Украину погиб совладелец издания "Родной край" с Полтавщины Анатолий Дементий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!