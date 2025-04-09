Проще, чем любой торт: самые вкусные пирожные "Норка крота" из бисквита и с нежным кремом
Бисквит – идеальная основа для приготовления вкусных тортов, а также пирожных. Очень важно при приготовлении бисквита придерживаться четких пропорций.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных пирожных "Норка крота", из бисквита, с нежным кремом и джемом.
Ингредиенты:
Для бисквита:
- 2 яйца
- щепотка соли
- 70 г сахара
- пакетик ванильного сахара
- 200 мл молока
- 100 мл масла
- 10 г разрыхлителя
- 3 ст.л какао
- 180 г муки
Для крема:
- 180 г сливочного сыра
- 150 мл сливок от 33%
- 2 ст.л сахарной пудры
Способ приготовления:
1. Тесто: взбейте яйца с сахаром, добавьте молоко, масло растопленное, муку с разрыхлителем, перемешайте и добавьте какао, ваниль и снова перемешайте.
2. Вылейте тесто на противень, выпекайте при температуре 180 градусов 12-15 минут.
3. Крем: сперва взбейте охлажденные сливки до загустения и уже затем добавляем крем-сыр и сахарную пудру. Начинка может быть любая (джем, вишневый конфитюр).
4. Вырежьте формой из коржа кружочки, смажьте кремом, сверху джем и присыпьте крошкой.
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