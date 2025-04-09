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Проще, чем любой торт: самые вкусные пирожные "Норка крота" из бисквита и с нежным кремом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
1,4 т.
Рецепт пирожных

Бисквит – идеальная основа для приготовления вкусных тортов, а также пирожных. Очень важно при приготовлении бисквита придерживаться четких пропорций.

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Пирожные из бисквита

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных пирожных "Норка крота", из бисквита, с нежным кремом и джемом.

Рецепт десерта

Ингредиенты:

Для бисквита:

  • 2 яйца
  • щепотка соли
  • 70 г сахара
  • пакетик ванильного сахара
  • 200 мл молока
  • 100 мл масла
  • 10 г разрыхлителя
  • 3 ст.л какао
  • 180 г муки

Для крема:

  • 180 г сливочного сыра
  • 150 мл сливок от 33%
  • 2 ст.л сахарной пудры

Способ приготовления:

1. Тесто: взбейте яйца с сахаром, добавьте молоко, масло растопленное, муку с разрыхлителем, перемешайте и добавьте какао, ваниль и снова перемешайте.

Тесто для десерта

2. Вылейте тесто на противень, выпекайте при температуре 180 градусов 12-15 минут.

Сколько готовить бисквит

3. Крем: сперва взбейте охлажденные сливки до загустения и уже затем добавляем крем-сыр и сахарную пудру. Начинка может быть любая (джем, вишневый конфитюр).

Крем для десерта

4. Вырежьте формой из коржа кружочки, смажьте кремом, сверху джем и присыпьте крошкой.

Готовый десерт

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