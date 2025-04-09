Проще, чем любой торт: самые вкусные пирожные "Норка крота" из бисквита и с нежным кремом

Бисквит – идеальная основа для приготовления вкусных тортов, а также пирожных. Очень важно при приготовлении бисквита придерживаться четких пропорций.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных пирожных "Норка крота", из бисквита, с нежным кремом и джемом.

Ингредиенты:

Для бисквита:

2 яйца

щепотка соли

70 г сахара

пакетик ванильного сахара

200 мл молока

100 мл масла

10 г разрыхлителя

3 ст.л какао

180 г муки

Для крема:

180 г сливочного сыра

150 мл сливок от 33%

2 ст.л сахарной пудры

Способ приготовления:

1. Тесто: взбейте яйца с сахаром, добавьте молоко, масло растопленное, муку с разрыхлителем, перемешайте и добавьте какао, ваниль и снова перемешайте.

2. Вылейте тесто на противень, выпекайте при температуре 180 градусов 12-15 минут.

3. Крем: сперва взбейте охлажденные сливки до загустения и уже затем добавляем крем-сыр и сахарную пудру. Начинка может быть любая (джем, вишневый конфитюр).

4. Вырежьте формой из коржа кружочки, смажьте кремом, сверху джем и присыпьте крошкой.

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