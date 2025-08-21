УкраїнськаУКР
Проще, чем голубцы: легкая и полезная запеканка из капусты и фарша



Молодая капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных голубцов, салатов, а также закусок, супов. Еще капусту можно вкусно квасить, тушить, мариновать и консервировать.

Что приготовить из капусты

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и сочной запеканки из капусты, с мясным фаршем.

Ингредиенты: 

  • капуста 1 шт
  • соль 10 г
  • мясной фарш 500 г
  • морковь 1 шт
  • лук 1 шт
  • черный перец 1 г
  • соль 5 г
  • сметана 40 г
  • помидоры 2 шт
  • сметана 20 г
  • сушеный чеснок 3 г
  • сладкая паприка  3 г
  • соль 3 г
  • черный перец 1 г

Дополнительно:

  • майонез 150 г
  • кетчуп 50 г
  • горчица 30 г
  • соус чили 10 г
  • соевый соус 30 мл

Способ приготовления:

1. Капусту нашинкуйте, добавьте соль, перемешайте еще раз хорошо, накройте пленкой и оставьте на 10 минут. 



2. В фарш добавьте специи, сметану, тертую морковь, хорошо отбейте.



3. Выложите на дно формы капусту, сверху фарш, сметану или майонез, помидоры и запекайте до готовности под фольгой, а за 10 минут до окончания – снимите фольгу.



Вкусно будет в горячем и холодном виде!



