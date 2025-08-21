Проще, чем голубцы: легкая и полезная запеканка из капусты и фарша

Молодая капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных голубцов, салатов, а также закусок, супов. Еще капусту можно вкусно квасить, тушить, мариновать и консервировать.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и сочной запеканки из капусты, с мясным фаршем.

Ингредиенты:

капуста 1 шт

соль 10 г

мясной фарш 500 г

морковь 1 шт

лук 1 шт

черный перец 1 г

соль 5 г

сметана 40 г

помидоры 2 шт

сметана 20 г

сушеный чеснок 3 г

сладкая паприка 3 г

соль 3 г

черный перец 1 г

Дополнительно:

майонез 150 г

кетчуп 50 г

горчица 30 г

соус чили 10 г

соевый соус 30 мл

Способ приготовления:

1. Капусту нашинкуйте, добавьте соль, перемешайте еще раз хорошо, накройте пленкой и оставьте на 10 минут.

2. В фарш добавьте специи, сметану, тертую морковь, хорошо отбейте.

3. Выложите на дно формы капусту, сверху фарш, сметану или майонез, помидоры и запекайте до готовности под фольгой, а за 10 минут до окончания – снимите фольгу.

Вкусно будет в горячем и холодном виде!

