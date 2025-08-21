Проще, чем голубцы: легкая и полезная запеканка из капусты и фарша
Молодая капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных голубцов, салатов, а также закусок, супов. Еще капусту можно вкусно квасить, тушить, мариновать и консервировать.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и сочной запеканки из капусты, с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- капуста 1 шт
- соль 10 г
- мясной фарш 500 г
- морковь 1 шт
- лук 1 шт
- черный перец 1 г
- соль 5 г
- сметана 40 г
- помидоры 2 шт
- сметана 20 г
- сушеный чеснок 3 г
- сладкая паприка 3 г
- соль 3 г
- черный перец 1 г
Дополнительно:
- майонез 150 г
- кетчуп 50 г
- горчица 30 г
- соус чили 10 г
- соевый соус 30 мл
Способ приготовления:
1. Капусту нашинкуйте, добавьте соль, перемешайте еще раз хорошо, накройте пленкой и оставьте на 10 минут.
2. В фарш добавьте специи, сметану, тертую морковь, хорошо отбейте.
3. Выложите на дно формы капусту, сверху фарш, сметану или майонез, помидоры и запекайте до готовности под фольгой, а за 10 минут до окончания – снимите фольгу.
Вкусно будет в горячем и холодном виде!
