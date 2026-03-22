Пророчество сбылось: Епифаний вспомнил последний разговор с патриархом Филаретом

Митрополит ПЦУ Епифаний рассказал о символических словах патриарха Филарета, сказанных незадолго до смерти во время их встречи в больнице. Духовный лидер фактически предсказал события, связанные со своим прощанием и пребыванием во Владимирском соборе.

Предстоятель Православной церкви Украины поделился личными воспоминаниями о последнем разговоре с патриархом. Это произошло во время заупокойного богослужения 22 марта во Владимирском кафедральном соборе.

"Когда недавно виделись с Владыкой в больнице, он еще сказал, что в воскресенье он будет во Владимирском соборе. Его состояние здоровья было тяжелое, и сложно было поверить. Но патриарх пророчески предсказал то, что произошло. Он действительно во Владимирском соборе. Он собрал и объединил нас в любви", – сказал Епифаний.

Филарет умер 20 марта в Киеве на 98-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения хронических заболеваний, а накануне его госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

После смерти патриарха руководство Украинской православной церкви Киевского патриархата перейдет к архиепископу Сумскому и Ахтырскому Никодиму (Владимиру Кобзарю), которого определили преемником.

