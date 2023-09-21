Происходят еще из Запорожской Сечи: какие украинские фамилии принадлежали казакам
Каждый человек хочет знать свои корни и происхождение и именно фамилия может об этом многое рассказать. Украинцы имеют богатое историческое наследие, которое нужно передавать из поколения в поколение.
Наши предки отражали свое родовое занятие именно по фамилиям. OBOZREVATEL больше узнал об этом.
Пожалуй, у большинства людей есть знакомые или они слышали такие фамилии, как Шевченко, Маляренко, Коваленко, Мельник, Ковальчук и Бондаренко, многие из них – это отражение определенных профессий. То есть так вы можете узнать, чем занимались ваши родственники.
Более редкие фамилии указывают на род военных чинов, запорожских казаков или дворян.
Фамилии, принадлежавшие казакам:
Гардовий, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дигтяр, Наливайко – указывают на конкретную профессию или обязанности, которые выполняли казаки;
Соломаха и Тетеря произошли от видов каши, которые чаще всего готовили на Запорожской Сечи;
Лебединський, Полтавський, Прилуцький, Поліщук, Чугуївець, Волинський, Галицький – такие прозвища присваивали казакам, отталкиваясь от их места рождения;
Губенко, Горбініс, Головатий, Чуб, Носенко, Рябко, Легкоступ – так описывали внешний вид казаков;
Убийвовк, Неїжборщ, Недайкаша, Непийвода, Небийбаба, Паливода, Нагнибіда, Перебийніс – это уникальные фамилии, состоящие из комбинации нескольких слов. Их особенность состоит в том, что таких фамилий нет в других славянских языках.
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