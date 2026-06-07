Прогноз магнитных бурь: когда новый удар снова накроет Землю

В воскресенье, 7 июня, повышенной солнечной активности специалисты не прогнозируют. Однако уже в понедельник, 8 июня, Землю накроет магнитная буря "красного" уровня, продолжится она и во вторник, 9 июня.

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Об этом свидетельствуют данные портала Meteoagent. Сила природного явления достигнет отметки 7 по К-индексу, поэтому у метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие и обостриться проблемы со здоровьем.

На Землю надвигается магнитная буря

По прогнозам специалистов, солнечная активность в воскресенье, 7 июня, не будет выходить за пределы "зеленого" уровня. Ожидается, что К-индекс не будет превышать 3,1 балла, ожидаются вспышки на Солнце класса С – они будут умеренными и почти не будут влиять на нашу планету.

А вот в понедельник. 8 июня, ситуация кардинально изменится: прогнозируется мощная магнитная буря "красного" уровня, К-индекс возрастет до 7 баллов.

Солнечная активность начнет расти примерно после 15 часов по киевскому времени – и достигнет пиковых значений в период с 21 часа вечера до полуночи.

Во вторник, 9 июня, солнечная активность несколько снизится, однако магнитная буря все еще будет оставаться в "красном" диапазоне – по крайней мере, в первой половине дня. Ожидается, что К-индекс опустится до 6,3 баллов.

Важно помнить о предостережении экспертов: прогнозы магнитной активности могут меняться, ведь данные о состоянии Солнца обновляются каждые несколько часов. Поэтому людям, на здоровье и самочувствие которых магнитные бури ощутимо влияют, лучше регулярно отслеживать изменения на профильных ресурсах.

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