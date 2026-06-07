Непогода не отступает: чем удивит погода украинцев 7 июня. Карта

В Украине в последний день недели – в воскресенье, 7 июня, – погода будет дождливой. В некоторых областях ожидаются не просто осадки, а грозы с градом и порывами порывистого ветра.

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На ситуацию будет продолжать влиять атмосферный фронт. Прогнозом на своем сайте поделился Украинский гидрометеорологический центр.

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в отдельных областях

7 июня небо будет облачным с прояснениями. Ночью и утром Закарпатье местами укроет туман.

Умеренные дожди и грозы, вероятно, пройдут во всех регионах, кроме восточных. Днем в некоторых районах ожидаются град и шквалы ветра до 15–20 метров в секунду. При этом в Винницкой, Житомирской и Киевской областях УкрГМЦ прогнозирует значительные дожди.

В регионах с более спокойной погодой ветер – переменных направлений, в западных областях северо-западный, со скоростью 3–8 метров в секунду.

В Украине в темное время суток средняя температура составит +13..+18 градусов (на западе прохладнее, лишь +10..+15).

Днем воздух прогреется до +24..+29, в западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях до +20..+25 градусов.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В воскресенье, 7 июня, влияние малоподвижного атмосферного фронта усилится, из-за чего в некоторых регионах Украины погода станет еще более неустойчивой.

– Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха отметила, что метеорологическое лето у нас началось еще во второй половине мая, когда в большинстве регионов средняя суточная температура превышала +15 градусов.

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