Приземлят еще больше российской нечисти: Порошенко передал ВСУ 10 комплексов улучшенных 'Ай-Петри'

Еще десять комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри" идут в бригады ВСУ, чтобы закрывать наши подразделения пехоты и артиллерии от вражеских крыльев.

Об этом в соцсетях сообщил Петр Порошенко.

"На разведку враг отправляет "Суперкамы", "Орланы", "ЗАЛы", а за ними ударные "Ланцеты" и КАБы. Комплекс "Ай-Петри" срывает задачи противника и сажает это железо на землю. Спасает жизнь нашим пехотинцам и артиллеристами, потому что враг перестает их видеть", – объясняет пятый Президент.

"Теперь "Ай-Петри" стали еще более эффективными. Это первая партия, которая работает с низкими частотами и приземляет еще больше российской нечисти. В Силы обороны эти десять комплексов попадут через государственный заказ", – отмечает Порошенко.

"Нашей команде удалось воплотить действительно эффективный проект – покрыть сотни километров фронта и защитить жизни наших военных. Каждый месяц количество "Ай-Петри" на линии боестолкновения увеличивается – это не нравится врагу, а потому очень нравится нам и военным", – пишет Петр Порошенко.

"Война продолжается, поэтому мы будем делать нашу работу столько, сколько это будет нужно", – резюмирует Порошенко.

Начиная с осени 2023 года, Петр Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", которые успешно прошли испытания и используются в Вооруженных Силах, прикрывая тысячу километров линии боестолкновения. Государство долгое время не выделяло финансирование на эту программу. В марте 2025 года Порошенко сообщил о контракте с Министерством обороны.

"За полтора года, когда комплексы "Ай-Петри" поставляет на фронт наша команда, в их производство и изготовление не было вложено ни одной государственной копейки. Наконец до Минобороны, Агентства оборонных закупок дошел голос Генштаба, командиров бригад, которые подтверждают эффективность комплекса. В то же время мы продолжим производство и поставки за свой счет", – сообщил тогда Петр Порошенко.

В общем Порошенко уже передал в войска около двух сотен комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ".

"За это время мы смогли закрыть тысячу километров фронта и спасти немало жизней. Есть чем гордиться, но впереди еще очень много работы", – резюмирует пятый Президент.