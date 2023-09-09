Приятные +26 без осадков: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 10 сентября

В воскресенье, 10 сентября, погода в Украине ожидается по-осеннему теплой и без осадков. Температура воздуха будет достаточно комфортной в течение дня.

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Иногда синоптики прогнозируют до +26 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Да, по Украине ожидается небольшая облачность. Однако осадков не предполагается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В южных областях столбики термометров покажут +20…+23 градуса.

На севере воздух прогреется до +20…+22 градусов.

В восточных регионах синоптики обещают +18…+21 градус.

На западе Украины ожидается от +20…+26 градусов.

В центральных регионах температура удержится на уровне +21…+23 градуса.

В Киеве ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха днем в столице составит +20…+22 градуса.

Напомним, что синоптикиня Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что осенью погода будет достаточно теплой и даже засушливой. Она отметила, что среднесезонная температура воздуха, вероятно, будет выше на один градус Цельсия по сравнению с показателями последних десятилетий.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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