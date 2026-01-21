'Приоритеты должны быть другие': бывшая 'слуга народа' Скороход призвала не убивать военных РФ на войне. Видео

Народный депутат Анна Скороход назвала "больной" недавно озвученную министром обороны Михаилом Федоровым стратегическую цель Украины на войне наносить врагу до 50 тысяч потерь ежемесячно. По ее словам, убивать российских оккупантов в Украине вообще не нужно.

Депутат считает, что стратегической целью Украины должно быть "окончание того террора" – отсутствие тепло- и электроснабжения в Киеве. Об этом народная избранница не постеснялась сказать в Facebook.

Что сказала депутат

"Михаил Федоров, новый министр обороны заявил, что стратегической целью для Украины и для Министерства обороны является убивать 50 тысяч россиян ежемесячно. Вам не кажется, что у нас какая-то стратегия больная? Вам не кажется, что стратегия должна быть окончание войны, обмен всех наших военнопленных, возвращение и розыск всех без вести пропавших и возвращение с фронта ребят, которые уже просто морально и физически устали? Окончание того террора, который сейчас происходит. Почему мы все сидим без света, без воды, без тепла, а у нас стратегия убивать 50 тысяч россиян?", – заявила депутат.

Более того, Скороход также подвергла сомнению данные Генштаба, что ВСУ ежедневно уничтожают не менее тысячи захватчиков, а ежемесячно – 35 тысяч.

"И скажите, вот эти цифры, что мы подтверждено уничтожаем врага в количестве 35 тысяч ежемесячно, вам не кажется, что если бы было так, то российской армии уже не существовало бы? Она просто закончилась бы. А кто-то говорит о том, а какие у нас потери? И сколько это все еще будет продолжаться? Кто-то говорит, что мы не забираем тела? Не кажется ли нам всем, что у нас стратегии и приоритеты должны быть другие?", – задалась вопросами нардеп.

За сутки видео Скороход набрало более 2800 комментариев. Но таких, что согласны со словами депутата – буквально единицы. Подавляющее большинство пользователей, в том числе подписанных на страницу депутата в сети, оставили негативные комментарии.

Что предшествовало

Депутат с опытом журналистки, очевидно, намеренно сократила понятие, потому что новый министр обороны говорил не о "Стратегической цели Украины" в целом, а довольно точно определил "Стратегическую цель Украины в войне с Россией".

По его словам, такой военной целью является нанесение врагу непоправимых потерь. Они должны быть на уровне 50 тысяч оккупантов ежемесячно, чтобы сделать войну для Москвы непосильной.

Причем говоря об этом, министр обороны Украины Михаил Федоров подчеркнул – Минобороны владеет и, соответственно, оперирует детальными и верифицированными данными о потерях врага.

Кто такая Скороход

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре прошлого года детективы НАБУ провели следственные действия по разоблачению преступной группы, которую, по версии следствия, возглавляла действующий народный депутат Украины. Речь идет именно об Анне Скороход – депутате, которая ранее представляла фракцию "Слуга народа", а впоследствии присоединилась к группе "За будущее".

Но подозрение в вымогательстве взяток – далеко не единственный скандальный пункт в более чем интересной биографии народной избранницы. Это она защищала георгиевскую ленту и с треском вылетела из президентской партии – а в каких еще скандалах засветилась Скороход, которую разоблачило НАБУ, смотрите здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!