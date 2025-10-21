Принесут праздничное настроение: какие комнатные растения купить перед Рождеством

Хотите, чтобы дома воцарилась атмосфера Рождества даже до того, как украсите елку? Самый простой способ создать праздничное настроение – добавить рождественские растения. Они не только украшают интерьер, но и очищают воздух, дарят аромат и уют.

Эти растения создают атмосферу уюта, помогают расслабиться и напоминают, что даже зимой природа продолжает цвести. Специалисты по уходу за растениями посоветовали лучшие варианты.

Пуансеттия

Самое известное рождественское растение в мире. Его красные и зеленые листья стали настоящим символом праздника. Родом из Мексики, пуансеттия любит яркий рассеянный свет и умеренный полив – землю следует увлажнять только после того, как верхний слой подсохнет.

"Пуансеттия идеальна для зимнего декора – яркая, неприхотливая, с классическим рождественским цветом", – говорит ландшафтный дизайнер Сал Мусто (США).

Рождественский кактус

Этот суккулент цветет именно зимой, распуская розовые или красные цветы, когда другие растения "спят". Рождественский кактус нуждается в рассеянном освещении и минимальном поливе. Избыток воды – его главный враг.

Амариллис

Эффектное растение с крупными цветами в оттенках красного, белого или розового. Цветет именно в декабре–январе, поэтому прекрасно подходит к праздничному интерьеру.

Нужно поливать только тогда, когда верхний слой почвы высыхает, и ставить горшок на хорошо освещенное место.

"Следите, чтобы амариллис не наклонялся – его лучше ставить ближе к источнику света", – советует Сэмюэл Дэвис, основатель London Gardeners.

Цикламен

Сердцевидные листья и цветы нежно-розовых, белых или красных оттенков создают ощущение настоящей зимней сказки.

Цикламен любит прохладу (10–15°C) и рассеянный свет. Главное – не ставить его рядом с батареей.

"Чтобы продлить цветение, держите цикламен в прохладной комнате с легким затенением", – советует ботаник Мэтью Уилсон.

Розмарин

Да, обычный розмарин может стать оригинальным рождественским деревцем. Его часто подстригают в форму мини-елки. Аромат хвои с нотками специй создает уют и праздничное настроение. Розмарин требует минимального ухода: не менее шести часов прямого солнечного света в день и умеренный полив.

Нарцисс

Нежные белые или кремовые цветы с приятным ароматом расцветают именно под Рождество. Они растут даже без почвы – в вазе с водой и галькой. Нарциссы любят солнечное место и умеренное тепло.

Каланхоэ

Небольшой суккулент с множеством цветов – от красных до желтых и розовых. Он цветет долго и прекрасно смотрится в композициях. Каланхоэ не нуждается в частом поливе: стоит дать почве полностью высохнуть. Лучше всего растет при ярком, но непрямом свете. В прохладной и сухой среде каланхоэ цветет еще обильнее.

Плющ

Универсальное растение, которое украшает комнаты, каминные полки и праздничные венки. Его гибкие побеги можно использовать для декора люстр или рождественских композиций.

Плющ любит рассеянный свет и легкую влажность. Поливайте его, когда верхний слой почвы станет сухим.

