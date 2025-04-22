Ее сердце остановилось в бою: на войне погибла военнослужащая Анастасия Ефимова. Фото

Еще одна тяжелая потеря для Украины – на войне погибла Анастасия Ефимова (Громова). Она была не только военнослужащей, но и мамой двоих детей, волонтером, надежной подругой и настоящей сестрой.

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Об этом сообщила Лилия Шевченко. Настя с начала полномасштабного вторжения помогала как волонтер, а впоследствии стала в ряды Вооруженных Сил Украины. Она была той, кто не молчит, не сдается и идет до конца ради жизни других, ради победы.

"Честь Защитницы. Слава Воину Света. С невероятной болью сообщаю: на войне погибла наша подруга, наша сестра, дочь нашей Марины Громовой и мать двоих детей – Анастасия Ефимова (Громова). Она отдала свою жизнь за Украину. За каждого из нас. За наши рассветы, нашу свободу, наше будущее. Она была и остается светлой, сильной, свободной, преданной, настоящей. Из тех, кто не отступает. Из тех, кто не молчит. Из тех, кто идет до конца – ради жизни других. Ее сердце остановилось в бою, но ее имя навеки останется с нами. В наших действиях, молитвах, памяти. Никто никогда не сможет восполнить пустоту потери нашей Насти", - отметила Лилия Шевченко.

Информацию о времени и месте прощания с Геройкой обещают сообщить позже.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб молодой защитник из Прикарпатья. Марьян Шрамко, которому было всего 28 лет, не успел жениться и подержать на руках своих детей. Погиб он 10 апреля в результате российских обстрелов.

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