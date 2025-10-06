Прихотливы к поливу и свету: какие комнатные цветы цветут осенью и зимой
Растения, которые расцветают осенью и зимой, требуют особого ухода. В холодный период года комнатные растения должны получать оптимальные условия, учитывая изменение светового дня, температуру и влажность.
Именно правильный уход помогает им обильно цвести даже тогда, когда за окном снег и мороз. OBOZ.UA рассказывает, как ухаживать за этими растениями.
Комнатные растения, цветущие в холодное время года
Есть немало видов растений, способных радовать цветами осенью и зимой. Они цветут тогда, когда большинство цветов отдыхает, и требуют больше внимания, чем в период покоя.
К самым популярным комнатным растениям, которые цветут в холодное время, относятся фиалка, цикламен, азалия, гусмания, рождественник (шлюмбергера), японская камелия, гиппеаструм и орхидея фаленопсис.
Каждая из них имеет свои особенности, но всех объединяет одно требование – достаточный свет, умеренный полив и стабильная температура без резких колебаний.
Освещение
В холодное время года количество естественного света существенно уменьшается, поэтому растения, которые цветут зимой, нуждаются в хорошем освещении.
Большинство комнатных цветов для нормального развития и цветения осенью и зимой нуждаются в 10 часах светового дня.
Чтобы компенсировать недостаток солнца, стоит установить фитолампы или дополнительное искусственное освещение. Все светолюбивые растения желательно ставить на хорошо освещенные места – подоконники, этажерки, южные окна.
Недостаточное количество света может привести к бледным листьям, слабым бутонам или полному отсутствию цветения.
Полив
Полив в период цветения – один из важнейших аспектов ухода. В это время растения особенно чувствительны как к недостатку, так и к избытку воды.
Например, гусмания плохо переносит переувлажнение, поэтому лучше поливать ее чаще, но небольшими порциями, не допуская застоя воды. Избыток влаги может вызвать гниение корней и гибель растения.
Осенью и зимой многие комнатные цветы нельзя поливать сверху – орхидеи, цикламен, гиппеаструм лучше увлажнять через поддон горшка. Такой способ помогает избежать переувлажнения почвы и одновременно обеспечивает равномерное питание корней.
Также можно заменить наземный полив на опрыскивание листьев, которое не только поддерживает влажность, но и освежает растение.
Как помочь цветам пережить холодный сезон
Чтобы цветы чувствовали себя хорошо:
- поддерживайте умеренную температуру (в пределах +18...+22 °C);
- не ставьте горшки на сквозняках или возле нагревательных приборов;
- не забывайте о периодическом проветривании помещения;
- удаляйте увядшие бутоны, чтобы стимулировать новое цветение.
