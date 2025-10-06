Прихотливы к поливу и свету: какие комнатные цветы цветут осенью и зимой

Растения, которые расцветают осенью и зимой, требуют особого ухода. В холодный период года комнатные растения должны получать оптимальные условия, учитывая изменение светового дня, температуру и влажность.

Именно правильный уход помогает им обильно цвести даже тогда, когда за окном снег и мороз. OBOZ.UA рассказывает, как ухаживать за этими растениями.

Комнатные растения, цветущие в холодное время года

Есть немало видов растений, способных радовать цветами осенью и зимой. Они цветут тогда, когда большинство цветов отдыхает, и требуют больше внимания, чем в период покоя.

К самым популярным комнатным растениям, которые цветут в холодное время, относятся фиалка, цикламен, азалия, гусмания, рождественник (шлюмбергера), японская камелия, гиппеаструм и орхидея фаленопсис.

Каждая из них имеет свои особенности, но всех объединяет одно требование – достаточный свет, умеренный полив и стабильная температура без резких колебаний.

Освещение

В холодное время года количество естественного света существенно уменьшается, поэтому растения, которые цветут зимой, нуждаются в хорошем освещении.

Большинство комнатных цветов для нормального развития и цветения осенью и зимой нуждаются в 10 часах светового дня.

Чтобы компенсировать недостаток солнца, стоит установить фитолампы или дополнительное искусственное освещение. Все светолюбивые растения желательно ставить на хорошо освещенные места – подоконники, этажерки, южные окна.

Недостаточное количество света может привести к бледным листьям, слабым бутонам или полному отсутствию цветения.

Полив

Полив в период цветения – один из важнейших аспектов ухода. В это время растения особенно чувствительны как к недостатку, так и к избытку воды.

Например, гусмания плохо переносит переувлажнение, поэтому лучше поливать ее чаще, но небольшими порциями, не допуская застоя воды. Избыток влаги может вызвать гниение корней и гибель растения.

Осенью и зимой многие комнатные цветы нельзя поливать сверху – орхидеи, цикламен, гиппеаструм лучше увлажнять через поддон горшка. Такой способ помогает избежать переувлажнения почвы и одновременно обеспечивает равномерное питание корней.

Также можно заменить наземный полив на опрыскивание листьев, которое не только поддерживает влажность, но и освежает растение.

Как помочь цветам пережить холодный сезон

Чтобы цветы чувствовали себя хорошо:

поддерживайте умеренную температуру (в пределах +18...+22 °C);

не ставьте горшки на сквозняках или возле нагревательных приборов;

не забывайте о периодическом проветривании помещения;

удаляйте увядшие бутоны, чтобы стимулировать новое цветение.

