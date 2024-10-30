Придет новый антициклон: синоптик сказала, какой погоды следует ожидать на следующей неделе

В начале ноября погода в Украине изменится, в первых числах месяца возможны дожди, в отдельных районах ночные морозы и даже мокрый снег. Но уже после 4 ноября синоптическая ситуация несколько улучшится и стабилизируется. Новый антициклон принесет погоду без дождей и сплошной облачности.

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О погоде на следующую неделю рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

По ее прогнозам, в понедельник, 4 ноября, мокрый снег возможен на северо-востоке страны. Это остатки атмосферного фронта, который будет проходить в ближайшие дни над Украиной с севера.

Но уже после 4 ноября в Украину придет новый антициклон, который принесет сухую погоду и с меньшей облачностью.

"Что это значит на практике? Если нет облачности, то, если зайдут прохладные воздушные массы, то ночи будут прохладнее, потому что нет облаков и все накапливающееся в течение дня тепло, ночью распыляется в окружающее пространство", - пояснила Наталья Птуха.

При этом, по ее словам, температура будет оставаться в тех же пределах, которые были в предыдущие дни.

"Над Украиной будут преобладать поля высокого давления, антициклоны, которые обеспечивают нам в основном погоду без осадков", – отметила Птуха.

Намека на мощные циклоны и осадки "в ближайшей синоптической перспективе" нет, заверила она.

Как сообщал OBOZ.UA:

Синоптикиня Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть более мягкой, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

Средняя температура воздуха в ноябре в Украине может быть несколько выше климатической нормы. Об этом свидетельствуют данные расчетов мировых прогностических центров.

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