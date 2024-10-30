В Украину придет мокрый снег и снова потеплеет: в Гидрометцентре озвучили прогноз погоды на неделю

В последние дни октября и начале ноября погода в Украине будет несколько некомфортной, несмотря на то, что температуры будут оставаться достаточно высокими для этого времени года. Возможен дождь, в отдельных районах ночные морозы и даже мокрый снег. Погода в выходные тоже вряд ли порадует. Но уже через несколько дней, с 4-5 ноября, синоптическая ситуация может несколько улучшиться и стабилизироваться. Новый антициклон принесет погоду без дождей и сплошной облачности.

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Более подробный прогноз погоды на ближайшую неделю в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

В субботу и понедельник в Украине возможен мокрый снег

В течение текущей недели погода в Украине будет оставаться комфортной, несмотря на ожидаемое в первые дни ноября определенное похолодание. "О снеге мы еще не можем говорить. Из-за атмосферного фронта, который будет проходить с севера, мокрый снег по прогнозу возможен 2 ноября только в Карпатах, а 4 ноября, возможно, на северо-востоке Украины, но речь идет о смешанной фазе осадков", – уточнила синоптик.

Какой будет погода на выходные 2-3 ноября

Синоптики ожидают небольшое похолодание в ближайшие выходные. "Но понижение температуры не будет критическим, потому что в ночные часы температура будет составлять 0…+6 градусов, кое-где в восточных областях возможен небольшой мороз, а в дневные часы в большинстве областей +5…+11 градусов, на юге до +14 градусов", – рассказала Наталья Птуха.

Мокрый снег и дождь могут испортить выходные

"На этой неделе несколько ослабнет антициклон, обеспечивавший нам погоду без осадков, поэтому могут быть небольшие дожди. В западных областях 30 октября, в северных, центральных, а в дневные часы и в восточных областях – 31 октября", – сообщила синоптик. Однако она заметила, что речь идет не о сильных дождях, а о "небольшом дожде и тумане".

В пятницу, 1 ноября, осадки не прогнозируются. В субботу, 2 ноября, в западных и северных областях, а днем по всей территории Украины ожидаются дожди, в Карпатах – с мокрым снегом. "3-4 ноября также есть вероятность атмосферных фронтов с северо-запада, поэтому и осадки могут быть", – предупредила синоптик.

На следующей неделе в Украину придет новый антициклон

После 4 ноября над Украиной может установиться очередной антициклон. Он принесет погоду без осадков и с меньшей облачностью. Что это значит на практике? "Если нет облачности, то, если будут прохладные воздушные массы, ночи будут прохладнее, потому что нет облаков и все накапливающееся в течение дня тепло ночью распыляется в окружающее пространство", – пояснила Наталья Птуха.

При этом температуры будут оставаться в тех же пределах, которые были в предыдущие дни. "Над Украиной будут преобладать поля высокого давления, антициклоны, которые обеспечивают нам преимущественно погоду без осадков". Намека на мощные циклоны и осадки "в ближайшей синоптической перспективе" нет, заверила она.

Прогноз погоды в Украине на следующую неделю от Гидрометцентра Украины

Гидрометцентр Украины обнародовал прогноз погоды на период до воскресенья, 3 ноября. Судя по нему, до конца текущей недели в стране будет сохраняться плюсовая температура. Заморозков или снега не ожидается.

Так, в среду, 30 октября, на западе Украины возможны кратковременные дожди. На остальной территории будет сохраняться переменная облачность. Днем воздух будет прогреваться до +10…+14 градусов, ночью до +8 градусов. Ночной температурный минимум на уровне +1 градуса ожидается на крайнем востоке страны.

В четверг, 31 октября, кратковременные дожди ожидаются на большей части территории Украины. Сухая погода будет только на юге. Тем не менее температура останется на уровне предыдущего дня: днем +10…+13 градусов, ночью до +8 градусов.

В пятницу, 1 ноября, осадки не прогнозируются. На всей территории Украины ожидается переменная облачность. Днем столбик термометра будет подниматься до отметки +16 градусов на юге, на остальной территории до +13 градусов. Ночной температурный минимум на уровне +2 градуса будет зафиксирован на востоке страны.

В субботу, 2 ноября, в Украине ожидаются дожди. Осадки прогнозируются по всей территории страны. При этом будет наблюдаться похолодание. Температура снизится на несколько градусов по сравнению с предыдущими днями. Максимальные температурные показатели днем составят +14 градусов на юге, +12 на востоке и +9…+10 градусов на остальной территории страны. В ночные часы будут сохраняться плюсовые температуры.

В воскресенье, 3 ноября, ожидается существенное понижение температуры. Столбик термометра не будет подниматься выше +9 градусов на юге и +7 градусов на остальной территории Украины. В ночные часы на большей территории Украины ожидаются небольшие заморозки до -2 градусов. Осадки в этот день не прогнозируются.