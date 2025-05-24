Президент Зеленский присвоил звание Героя Украины семерым военным: шестерым из них - посмертно
В пятницу, 23 мая, президент Владимир Зеленский присвоил почетное звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" семерым защитникам. К сожалению, шестерым из них посмертно.
Соответствующие указы были обнародованы на сайте Офиса украинского президента. Отмечается, что звания присвоены за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение своему народу.
Список награжденных:
- Орловский Андрей (указом №343/2025);
- Веприк Максим (посмертно, указом №337/2025);
- Кравчук Назар (посмертно, указом №338/2025);
- Липчей Анатолий (посмертно, указом №339/2025);
- Лисица Павел (посмертно, указом №340/2025);
- Спицын Антон (посмертно, указом №341/2025);
- Чухно Александр (посмертно, указом №342/2025).
Напомним, что в пятницу, 23 мая, Украина отмечала День морской пехоты. Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником. Он встретился с воинами и их родными и вручил высшие государственные награды.
Как сообщал OBOZ.UA, звание Героя Украины может быть присвоено посмертно за выдающийся героический поступок или трудовое достижение, а денежное вознаграждение в размере 151 400 грн выплачивается членам семьи погибшего героя. Герои Украины и их семьи имеют право на многочисленные льготы, включая ежемесячные выплаты и бесплатные медицинские услуги.
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