Президент Зеленский присвоил звание Героя Украины семерым военным: шестерым из них - посмертно

В пятницу, 23 мая, президент Владимир Зеленский присвоил почетное звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" семерым защитникам. К сожалению, шестерым из них посмертно.

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Соответствующие указы были обнародованы на сайте Офиса украинского президента. Отмечается, что звания присвоены за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение своему народу.

Список награжденных:

- Орловский Андрей (указом №343/2025);

- Веприк Максим (посмертно, указом №337/2025);

- Кравчук Назар (посмертно, указом №338/2025);

- Липчей Анатолий (посмертно, указом №339/2025);

- Лисица Павел (посмертно, указом №340/2025);

- Спицын Антон (посмертно, указом №341/2025);

- Чухно Александр (посмертно, указом №342/2025).

Напомним, что в пятницу, 23 мая, Украина отмечала День морской пехоты. Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником. Он встретился с воинами и их родными и вручил высшие государственные награды.

Как сообщал OBOZ.UA, звание Героя Украины может быть присвоено посмертно за выдающийся героический поступок или трудовое достижение, а денежное вознаграждение в размере 151 400 грн выплачивается членам семьи погибшего героя. Герои Украины и их семьи имеют право на многочисленные льготы, включая ежемесячные выплаты и бесплатные медицинские услуги.

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