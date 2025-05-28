Праздник радости с ароматом кофе: марафон подарков для водителей закончился масштабным пикником на АЗК Ukrnafta

Настоящий взрыв эмоций, детского смеха и ароматного кофе – киевская заправка превратилась в эпицентр семейного праздника. 24 мая на столичном АЗК UKRNAFTA по адресу проспект Оболонский, 1а, обычная заправка превратилась в территорию радости, которая привлекла в пять раз больше людей, чем обычно. Это была кульминация драйвового марафона подарков для киевских водителей. Все клиенты, которые с 12 по 23 мая заправлялись на столичных АЗК UKRNAFTA от 20 литров любого топлива, автоматически становились участниками розыгрыша ценных подарков:

Видео дня

300 литров топлива на выбор;

200 литров топлива на выбор;

100 литров топлива на выбор;

100 хот-догов;

100 стаканчиков кофе.

Здесь случилась настоящая история о счастливых случайностях – одна киевская семья выиграла главные топливные призы сразу на двоих: 200 литров для мужа и 100 литров для жены.

Часы чистого счастья

В течение трех часов территория АЗК взорвалась цветами и эмоциями. Дети с разрисованными лицами бегали между ростовыми куклами, родители делились впечатлениями за чашкой ароматного кофе, а в воздухе витали смех и запах вкусной выпечки.

Гости пикника окунулись в мир развлечений:

Аквагрим превращал малышей в супергероев и принцесс.

Мастер-класс по твистингу, где воздушные шарики становились волшебными фигурками.

Фотобокс мгновенно печатал воспоминания, которые гости забирали домой.

Кофе-корнер стал настоящим магнитом для взрослых – ароматный кофе и вкусные лакомства.

Робопес и симулятор ПВО от бригады "Хартия" произвели настоящий фурор.

Ростовые куклы – Нафтозавр от UKRNAFTA, Mr Grill и Little Trees – стали звездами для селфи.

А акция "Сделай сторис – получи горячий напиток за 0,10 грн" превратила каждого гостя в блогера!

Аукцион, который затронул сердца

Настоящей кульминацией дня стал момент, когда веселье сменил благотворительный аукцион в поддержку бригады "Хартия".

С молотка пошли действительно уникальные вещи:

обломок сбитого российского Су-30 – символ нашей борьбы за независимость, который нашел своего владельца за 10 000 грн;

авторские марки от "Укрпочты" и художника Сергея Майдукова (того самого, чьи работы печатали The New Yorker и The Guardian) приобрели за 3 000 грн.

Самое впечатляющее в этой истории то, что оба уникальных лота выкупил один неравнодушный человек. Деньги, собранные среди смеха и аромата кофе, стали реальной помощью нашим защитникам.

Пикник на АЗК UKRNAFTA доказал простую истину: заправка может быть не просто местом для автомобиля, а территорией добрых эмоций, настоящей помощи и искренних улыбок. Иногда лучшие праздники случаются там, где их совсем не ожидаешь.

Крупнейшая в Украине монобрендовая сеть UKRNAFTA насчитывает 545 автозаправочных комплексов почти во всех регионах Украины, предлагающих качественное топливо Евро-5, вкусный кофе и разнообразные товары и услуги.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 544 заправок (461 собственная и 83 в управлении) на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карточки "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 2,5 млрд грн.