В Украине обновили правила пересечения границы: кого затронуло

При пересечении границы Украины система еЧерга будет автоматически проверять наличие "Зеленой карты" – обязательного международного договора автострахования. Обновоение вступит в силу уже с 12 мая и будет касается только коммерческого транспорта, для которого наличие "Зеленой карты" является обязательным условием пересечения границы.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Он отметил, что речь идет об:

автобусах;

грузовиках.

"Отныне при бронировании места в онлайн-очереди система будет автоматически проверять наличие страхования и отображать его статус в личном кабинете пользователя... Также в пользовательском кабинете будет отображаться срок действия страхования, чтобы водители могли вовремя позаботиться о его продлении", – говорится в сообщении.

Нововведение, по словам министра, призвано существенно облегчить поездку водителям указанных транспортных средств. В частности, по его словам, это позволит:

видеть, действует ли страховой сертификат, до прибытия в пункт пропуска;

избегать ситуаций, когда из-за отсутствия или неактивного полиса невозможно пересечь границу.

При этом, подчеркнул Кулеба, водителям стоит обращать внимание, вступил ли страховой сертификат в силу на момент бронирования, или нет. Ведь:

если нет – запись в очереди будет оставаться активной до получения статуса "На въезд";

если же в это время страхование не будет действовать, "система автоматически отменит запись".

