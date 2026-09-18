Правительство изменило требования к работе аптек в условиях военного положения: что нового

Правительство утвердило изменения в Лицензионных условиях работы аптек, касающиеся открытия учреждений, кадровых вопросов, использования помещений и формирования ассортимента. Новые правила призваны упростить работу аптек в условиях военного положения и помочь им функционировать в условиях нехватки персонала.

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Соответствующие изменения разработали Министерство здравоохранения совместно с Госликслужбой. При этом требования к качеству и хранению лекарственных средств, квалификации работников и отпуску рецептурных препаратов останутся без изменений.

Упрощение проверок

На период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения предлагается упростить проверку аптек перед получением лицензии на розничную торговлю лекарственными средствами.

Соответствие помещений, оборудования и квалификации работников будет устанавливаться на основании документов, предоставляемых заявителем. Такой подход будет применяться при получении новой лицензии и в случае расширения деятельности.

Это позволит открывать новые аптеки или расширять аптечные сети без обязательной выездной проверки, в частности на территориях, где ее проведение затруднено из-за сложной ситуации с безопасностью.

Более гибкий ассортимент

Изменения также касаются товаров, которые могут продавать аптеки. Вместо перечня разрешенной продукции предлагается установить перечень категорий, которые Минздрав будет отдельно определять как запрещенные.

Таким образом, аптеки смогут продавать лекарственные средства и другие товары, кроме запрещенных категорий. Это должно позволить быстрее менять ассортимент в соответствии с потребностями посетителей и появлением новых категорий товаров.

В помещениях аптек также предлагается разрешить размещение банкоматов, платежных терминалов и комплексов самообслуживания, в частности терминалов для проведения платежей.

Часть площади можно будет сдавать в аренду или субаренду другому субъекту хозяйствования для деятельности, разрешенной Лицензионными условиями.

Больше возможностей для работников

В случае временной нехватки кадров аптеки смогут привлекать на основании гражданско-правовых договоров работников других субъектов, имеющих соответствующую лицензию.

Такие работники смогут участвовать в изготовлении лекарственных средств в условиях аптеки и их розничной продаже. При этом они должны соответствовать установленным профессиональным и квалификационным требованиям.

Также будет упрощено временное замещение уполномоченного лица аптеки, ответственного за обеспечение качества лекарственных средств. В случае его временного отсутствия, например из-за отпуска или болезни, обязанности можно будет возложить на другого работника, отвечающего необходимым квалификационным требованиям.

Отдельные правила предусмотрены для населенных пунктов, где не хватает фармацевтических работников и это может повлиять на доступность лекарств.

В определенных случаях к отпуску лекарственных средств предлагается привлекать специалистов с соответствующим медицинским образованием и профессиональной подготовкой. В аптеках и аптечных пунктах в селах и поселках другие работники смогут под руководством фармацевта или ассистента фармацевта отпускать безрецептурные лекарственные средства.

Рецептурные препараты такие работники отпускать не смогут.

Как уже сообщал OBOZ.UA, председатель правления Европейской фармацевтической ассоциации Александр Комарида советует людям с хроническими заболеваниями иметь запас необходимых лекарств на 2–3 месяца. В то же время скупать медикаменты без насущной необходимости все же не следует.

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