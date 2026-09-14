Будет ли в Украине дефицит лекарств из-за атак РФ: какой запас препаратов рекомендуется иметь

Из-за российских атак в отдельных регионах Украины возможны перебои с поставками некоторых лекарств, однако масштабного дефицита препаратов по стране не ожидается. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют иметь запас необходимых лекарств на 2–3 месяца, но не скупать медикаменты в больших количествах.

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Об этом рассказал председатель правления Европейской фармацевтической ассоциации Александр Комарида в комментарии "Киев24". По его словам, для людей с хроническими заболеваниями разумным решением является наличие запаса необходимых препаратов примерно на три месяца, однако создавать значительно большие запасы не нужно.

Почему не стоит скупать лекарства

Специалисты обращают внимание на ещё одну проблему — ажиотажный спрос. Если большое количество людей одновременно начинает покупать значительно больше препаратов, чем им нужно, запасы в аптеках могут быстро сокращаться. В результате люди, которым тот или иной препарат необходим для постоянного лечения, могут столкнуться с трудностями при его приобретении.

При этом чрезмерные домашние запасы не гарантируют, что все купленные лекарства вообще понадобятся. Часть препаратов может иметь ограниченный срок годности, а лечение человека со временем может измениться. Поэтому оптимальным подходом остается плановая закупка необходимых препаратов в соответствии с назначением врача, а не массовая скупка медикаментов.

Масштабного дефицита лекарств не ожидается

Несмотря на проблемы, возникающие из-за повреждения инфраструктуры, представители фармацевтического рынка не ожидают масштабного дефицита медикаментов по всей стране. Одной из причин является то, что у многих препаратов есть аналоги.

Кроме того, на украинском рынке работает значительное количество производителей и импортеров, поэтому в случае проблем с поставкой конкретного препарата система может частично компенсировать их за счет других каналов. В то же время это не означает, что перебоев не будет вообще.

Отдельные препараты или их конкретные торговые марки могут временно исчезать из аптек в определенных населенных пунктах. В таком случае пациенту следует обратиться к врачу или фармацевту, чтобы выяснить, существует ли соответствующий аналог, а не самостоятельно менять назначенное лечение.

В отдельных регионах запасы некоторых препаратов сокращаются

О возможных перебоях с поставками 10 сентября сообщил общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины". По данным АПАУ, в отдельных регионах наблюдается повышенный спрос на некоторые лекарственные средства. Из-за этого запасы определенных препаратов в аптеках сокращаются, а в отдельных случаях имеющихся объемов может хватить лишь на несколько недель.

Причиной называют, в частности, повреждение логистической и гражданской инфраструктуры в результате российских атак. Отмечается, что это влияет на цепочки поставок и может приводить к задержкам с доставкой отдельных категорий медикаментов.

При этом дистрибьюторы не всегда могут сразу назвать точные сроки полного возобновления поставок. Важно, что такие сообщения касаются отдельных категорий препаратов и регионов, а не означают, что все украинские аптеки останутся без лекарств.

Аптеки не могут полностью компенсировать проблемы с поставками

Аптеки являются последним звеном в цепочке поставок лекарств. Если определенного препарата нет у производителя или дистрибьютора, аптека не может самостоятельно создать дополнительный запас такого товара.

Именно поэтому для стабильного обеспечения пациентов необходима координация между производителями, импортерами, дистрибьюторами, аптечными сетями и государственными органами. Представители фармацевтического рынка уже обсуждают с Министерством здравоохранения и профильным комитетом Верховной Рады возможные решения для поддержания стабильных поставок лекарств.

Среди предложений — упрощение процедур ввоза лекарственных средств, расширение доступа аптек к финансовой поддержке и льготному кредитованию, использование механизмов параллельного импорта. Также обсуждается возможность создания дополнительных условий для работы аптечных пунктов в более защищенных местах — в частности, в метро, подземных переходах и укрытиях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине раскрыли масштабную схему по продаже лекарств медицинским учреждениям по искусственно завышенным ценам. В частности, поставки осуществлялись в медицинские учреждения Сил обороны. В целом махинация нанесла бюджету ущерб на сумму более 80 млн грн. На данный момент четырем фигурантам объявлено подозрение.

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