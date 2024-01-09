Правильно ли говорить по-украински "штукатурка": объяснение
Украинцы все больше обращают внимание на иноязычные слова, чтобы очистить свою речь от суржика и русскоязычных калек. К примеру, много вопросов вызывает распространенное слово, которое часто используют во время ремонта, – "штукатурка".
OBOZ.UA подробнее разобрался в этом вопросе. Большинство людей считают выражение "поштукатурити стіни" неприсущим украинскому языку, поэтому пытаются избегать его в речи.
Но в словарях можно найти слово "штукатурка". Согласно словарю украинского языка, "штукатурка" – это строительный раствор из смеси вяжущих веществ, песка и воды, которым покрывают поверхность построек, внутренних помещений.
Сухая штукатурка – это строительный материал в виде больших тонких листов из гипса, оклеенного картоном, который применяют вместо штукатурных растворов для внутренней отделки стен и потолков.
Примеры использования слова в творчестве украинских писателей:
- Оглянули ми .. бувший храм св. Дмитра, де з-під штукатурки одкрили чудові візантійські мозаїки перших віків (М. Коцюбинський);
- Розсердиться – так загрюкоче дверми – Летить штукатурка із стін! (І. Нехода);
- Галієнко, зрадівши, ввійшов досередини і, ступаючи по купах цегли і штукатурки, знайшов, нарешті, живу кімнату (І. Багмут).
Можете смело использовать слово "штукатурка" в речи. Это не заимствование или калька из русского.
Ранее OBOZ.UA публиковал список спорных слов, имеющих вполне украинское происхождение.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.