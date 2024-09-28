Практические советы для родителей: пять полезных вебинаров от Фонда Рината Ахметова

Детская агрессия, современные нюансы усыновления, плохие привычки подростков и особенности взросления во время войны. Это лишь некоторые из тем, которым уделяется внимание на онлайн-мероприятиях, которые проводит программа "Сиротству — нет!". Фонда Рината Ахметова. Обратите внимание на пять полезных вебинаров, в которых эксперты дают ответы на актуальные вопросы биологических и приемных родителей.

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"Особенности социально-психологической адаптации детей": в вебинаре сосредоточены советы родителям, дети которых только что пошли в детсад или школу. Также даются ориентиры адаптации в учебных заведениях детей-переселенцев и их интеграции на новом месте. Смотрите здесь.

"Психологическая помощь детям, пострадавшим в результате военных действий и вооруженных конфликтов": вебинар дает много информации о том, как проживают шокирующие события дети всех возрастов, ведь реакция у 4-летнего и 12-летнего ребенка на одинаковую ситуацию будет разной. Для родителей есть инструменты, с помощью которых можно научить ребенка не застрять в травме, а двигаться дальше. Смотрите здесь.

"Инструменты воспитания детей с проблемным поведением": любое поведение подростков, которое мы, взрослые, называем проблемным, возникает не без оснований. На тренинге дано много информации о причинах, стоящих за "сложным характером" ребенка, и советов, что с этим делать. Также вы узнаете упражнения, которые помогут сформировать стабильную самооценку подростка. Смотрите здесь.

"Особенности усыновления и установления опеки/попечительства во время войны": в вебинаре подробно разъясняются последние изменения в законодательстве по усыновлению. А еще здесь много ответов на вопросы участников. В частности, почему в некоторых регионах на усыновление есть очереди и могут ли крестные родители стать опекунами крестившегося ребенка. Смотрите здесь.

"Развенчиваем распространенные мифы об усыновлении": даже сейчас, когда информация доступна, тема усыновления окутана определенными предрассудками, стереотипами и предубеждениями. Большинство из них касается генетических проблем и некоторых особенностей характера, которые, по мнению многих, может унаследовать ребенок. Насколько вероятны эти проблемы? Смотрите здесь.

Следите за анонсами следующих мероприятий программы "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова здесь.