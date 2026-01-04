Повестки могут вручать даже пенсионерам: юристы объяснили законность действий ТЦК

Пока в Украине продолжается мобилизация, территориальные центры комплектования (ТЦК) имеют право вручать повестки мужчинам в возрасте до 60 лет, даже если они уже получают пенсию. Решающим является не факт пенсионных выплат, а пребывание на воинском учете и наличие актуальной информации в электронных базах.

Видео дня

По словам юристов, мужчины, которые вышли на пенсию до 60 лет, остаются военнообязанными в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе". Предельный возраст пребывания в запасе для большинства граждан составляет 60 лет, поэтому досрочный выход на пенсию не прекращает обязанность состоять на учете. Пенсионное удостоверение подтверждает социальные права, но не заменяет военно-учетные документы.

Во время проверок представители ТЦК ориентируются на данные электронного реестра "Оберіг". Если информация об обновлении учетных данных или исключении из учета отсутствует, несмотря на статус пенсионера, гражданина могут вызвать в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии.

Отдельной категорией остаются так называемые "спецпенсионеры". Речь идет о бывших работниках МВД, СБУ, Национальной полиции и других силовых структур, которые вышли на пенсию раньше общеустановленного возраста. В Украине насчитывается более 156 тысяч военных пенсионеров в возрасте до 60 лет, не привлеченных к обороне. Для таких лиц закон предусматривает сохранение пенсионных выплат в полном объеме на время службы, а также дальнейший перерасчет выплат с учетом нового боевого стажа после демобилизации.

Юристы также напоминают об основаниях для полного исключения с воинского учета. Безусловным фактором является достижение 60-летнего возраста. В других случаях необходимо документальное подтверждение – решения ВВК о полной непригодности с исключением с учета или наличие группы инвалидности, внесенной в данные органов соцзащиты и ТЦК. Право на отсрочку имеют и граждане, которые ухаживают за нетрудоспособными родственниками или воспитывают детей с инвалидностью, однако такая отсрочка действует только после внесения соответствующей информации в реестр "Оберіг" лично или через приложение "Резерв+". При отсутствии этих данных гражданин считается годным к службе по общим правилам, что и становится основанием для вручения повесток во время проверок в общественных местах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, с нового года военнообязанные мужчины Украины столкнутся с обновленными правилами мобилизации и отсрочек. Правительство планирует ускорить процедуру бронирования, запретить выезд некоторых категорий мужчин за границу и повысить уровень подготовки солдат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!