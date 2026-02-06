'Потребность была бы меньше': Жорин рассказал, как изменить отношение к мобилизации в Украине

Заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин рассказал о подходе к мобилизации в Украине. Он заявил, что ключевым является уменьшение потерь в армии, подготовка личного состава и репутация ВСУ.

Разговор состоялся во время интервью, обнародованного в рамках публичного обсуждения состояния мобилизации и рекрутинга. Максим Жорин выразил свою позицию в интервью проекту Орестократия. Он отвечал на вопросы о мобилизации, подготовке военных и потерях в подразделениях.

В разговоре он отметил, что проблема мобилизации является следствием более глубоких процессов в армии и обществе.

Что влияет на мобилизацию

Максим Жорин отметил, что начинать стоит не с прямой мобилизации. По его словам, сам факт сложностей с пополнением войска уже является признаком проблем.

"Честно, я бы начал немного с другого. Потому что вопрос мобилизации – это уже является симптомом тех процессов, которые происходят", – сказал он.

Он отметил важность уменьшения потерь и качества подготовки.

"Я бы сосредоточился на том, чтобы мы для начала несли меньше потерь, сосредоточился бы на подготовке личного состава, на его обеспечении, на репутации военного и войска в целом", – объяснил Жорин.

По его словам, это напрямую повлияло бы на ситуацию с пополнением.

"Я уверен, что после этого гораздо легче пошел бы процесс мобилизации", – добавил заместитель командира корпуса.

Подготовка и потери

Максим Жорин заявил, что при лучшей подготовке военных потребность в личном составе была бы меньше.

"Нам меньше личного состава надо. У нас потребность была бы меньше, если бы люди были более подготовлены к тем условиям войны", – сказал он.

Он также обратил внимание на работу учебных центров. По его словам, после двух месяцев подготовки военных часто приходится доучивать уже в подразделениях.

"Когда из них привозят военных, то их надо снова обучать, хотя они там два месяца пробыли. Нужно время, инструкторы", – отметил Жорин.

Он подчеркнул, что ответственные командиры не отправляют неподготовленных бойцов в бой.

"Если ты нормальный командир, ты их не отправишь "сырыми" в бой", – сказал он.

Состояние общества

Максим Жорин отдельно остановился на теме мобилизационного состояния общества. Он отметил, что речь идет не только о призыве, а о внутреннем восприятии войны.

"То есть не прямая мобилизация, а именно мобилизационное состояние внутри общества", – сказал он.

По его словам, на это можно влиять через подготовку гражданского населения. Жорин привел пример Центра национального сопротивления в Киевской области, к созданию которого приобщалась 3-я штурмовая бригада.

"Из нашего собственного опыта могу сказать, что люди, которые оттуда выпускаются, имеют уже другое отношение ко всем событиям", – отметил он.

Он добавил, что подготовка помогает людям лучше понимать ситуацию.

"Они уже получили ответы, что происходит, почему происходит и где их место", – сказал Жорин.

Добровольные решения

По словам Максима Жорина, даже те, кто не планирует сразу идти в армию, после подготовки четко осознают реальность.

"Если они даже не принимают решение самостоятельно идти в армию, то по крайней мере они четко понимают, что сегодня происходит и что они должны делать", – отметил он.

Он также обратил внимание на еще один результат такой работы.

"Параллельно с этим почти из каждого выпуска есть еще и те, кто самостоятельно принимает решение идти в армию", – сказал заместитель командира корпуса.

По его мнению, это свидетельствует об эффективности работы с гражданскими.

"Это свидетельствует о том, что правильная работа с людьми облегчила бы вопрос мобилизации", – подытожил Жорин.

Потери и логистика

В интервью также затронули тему потерь в подразделениях. Максим Жорин отметил, что в его корпусе они существенно отличаются от общевойсковых показателей.

"Существенно отличаются. Мне сложно озвучивать данные, потому что я знаю общую цифру только примерно", – сказал он.

По его словам, особое внимание уделили логистике.

"Мы почти полностью сократили потери во время перевозок. А это сегодня самые большие потери в подразделениях", – отметил Жорин.

Он пояснил, что часто наибольший риск возникает не на позициях, а во время передвижения.

"Сегодня обычно надо идти не 1–2 км, а 7, 10, иногда 15 км", – сказал он.

Роботы и ПВО

Максим Жорин привел пример использования наземных роботизированных комплексов. По его словам, это позволило существенно снизить потери.

"Почему у нас наибольшее количество перевозок грузов за счет наземных роботизированных комплексов? Потому что это позволило в разы снизить потери", – сказал он.

Он добавил, что в 3-м армейском корпусе грузы перевозят без привлечения военнослужащих.

"Они больше не рискуют своей жизнью", – подчеркнул Жорин.

Также он обратил внимание на работу противовоздушной обороны в полосе ответственности корпуса, отметив, что это стало результатом поддержки инициатив и решений снизу.

