Потепление, но со штормовым ветром: синоптик Диденко дала прогноз погоды на начало недели в Украине

В понедельник, 26 января, в Украину после сильных морозов придет долгожданное потепление. Кое-где столбики термометров поднимутся до +5 градусов.

Но, вместе с тем на территорию нашего государства ворвется порывистый штормовой ветер. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Метеоролог отметила, что в ближайшую ночь на востоке и северо-востоке Украины сохранятся морозы до -8 – -14 градусов, а на крайнем востоке местами температура снизится до -16. В большинстве регионов прогнозируют от -3 до -8 градусов.

Зато в западных областях и на юге будет около нуля или даже небольшой "плюс". Исключением станет Запорожье, где холод еще продержится.

"В течение дня понедельника уже явно потеплеет: на западе и юге 0+5 градусов, на остальной территории Украины 0-5 градусов мороза, только на северо-востоке -6 -12 градусов", – говорится в сообщении.

В центре и на юге ожидаются снег и мокрый снег. На западе и востоке существенных осадков не предвидится.

"Особенность понедельника – сильный, до штормовых порывов, ветер юго-восточного происхождения! Будьте осторожными", – предупредила Диденко.

В Киеве изменение погоды также будет происходить под дуновение юго-восточного ветра – сильные штормовые порывы будут снижать температуру комфорта.

26-го января в столице будет облачно, возможен небольшой мокрый снег или даже ледяной дождь. Температура воздуха ближайшей ночью -10 градусов, завтра днем -2 -4 градуса.

В целом вся следующая неделя обещает быть в Украине теплой и влажной.

"А вот с 31 января -1 февраля, по предварительным прогнозам, снова вероятно ощутимое похолодание", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZ.UA, в ХХ веке Украина неоднократно переживала экстремальные погодные явления, которые вошли в историю как "зимы века". Одними из самых холодных и снежных были зимы 1909, 1929, 1979 годов.

