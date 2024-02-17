Потепление до +13 градусов и без осадков: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 17 февраля

В субботу, 17 февраля, в Украине ожидается до +13 градусов тепла. Погода в основном будет сухая, только в северо-западных областях днем возможен небольшой дождь.

Такой прогноз дали в Украинском гидрометеорологическом центре. По данным синоптиков, теплее всего в субботу будет на западе страны. На большинстве территорий облачно с прояснениями.

В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

На востоке ночью -3...-8 градусов мороза, днем от -1 до +4.

На остальной территории ночью от +2 до -3 градусов, днем +3…+8, на западе страны +8…+13.

В Киевской области в субботу облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью от +2...-3, днем +3...+8.

В Киеве ночью около 0, днем +4…+6 градусов.

В воскресенье, 18 февраля, в части областей – небольшой дождь и мокрый снег.

В понедельник, 19 февраля, в Украине преимущественно без осадков, ожидается понижение температуры на 3-5 градусов.

В Укргидрометцентре предупредили об умеренной снеголавинной опасности (2 уровень) 16-18 февраля на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу синоптиков, в Украину в феврале ворвется тепло до +13, после чего ударят морозы. Начало весны будет морозным и снежным.

Метеоролог Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух ожидает, что весной в целом возможны арктические температуры и осадки в виде снега.

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