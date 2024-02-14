Зима еще напомнит о себе: в Украину в марте ворвутся морозы, пойдет снег, – синоптики

Нынешнее потепление – не окончательное в этом зимнем сезоне. По прогнозу синоптиков, март "компенсирует" относительно теплый февраль и принесет морозную и снежную погоду.

Так, временами столбики термометров опустятся до -7 градусов. Кроме того, украинцев ожидают осадки в виде снега и дождя со снегом. Какая погода будет в крупнейших городах Украины в течение месяца, читайте в материале OBOZ.UA.

Прогноз погоды в Киеве

В столице до конца февраля ожидаются теплые дни с температурой в пределах 0...+10 градусов, временами дождь, свидетельствует прогноз meteo.ua. Похолодание до ночных -1 предвидится 28 февраля, в дальнейшем, в начале марта, морозы достигнут -7 градусов. Днем от -1 до +4, пойдет небольшой снег и снег с дождем.

Погода в Чернигове

В Чернигове в течение месяца будет наблюдаться подобная метеорологическая картина. Похолодание прогнозируется 28-29 февраля, до ночных -6 градусов, пойдет снег. Первая половина марта будет прохладной – днем от -2 до +2, практически ежедневно снег и дождь со снегом.

Погода во Львове

Львов в конце февраля также посетят снег и морозы до -7. В первой половине марта ожидается от -7 до +4 ночью и -2...+9 днем, временами небольшой дождь.

Погода в Харькове

В Харькове последний день февраля принесет мороз до -7 ночью. Первая половина марта будет, как и всюду, прохладной, ночью -5...+1, днем 0...+4, со снегом и дождем.

Погода в Днепре

В Днепре также ожидаются морозы, но не такие сильные. 29 февраля похолодает до -3 ночью, затем, в начале марта, до -2. Днем +2...+10, будет идти снег и дождь.

Погода в Ужгороде

Если в столице Закрапатья во второй половине февраля ожидается до весенних +15 градусов, то последние дни месяца и начало марта также принесут синоптические "сюрпризы". Ночью мороз до -3, днем до +7, пойдет снег. Ближе к середине марта температура вырастет до дневных +13, ночью мороза уже не будет, однако временами будет лить дождь.

Погода в Житомире

В Житомире до конца февраля будет царить теплая погода, резкое похолодание до 0 ночью придет 27 февраля, а в дальнейшем похолодает до -6 градусов, пойдет снег. Днем также возможен мороз до -1. Холод продержится до середины марта.

Погода в Черкассах

В Черкассах с 29 февраля ожидается снег и мороз до -5 ночью, в первой половине марта холод будет до -3...-4 мороза, днем от 0 до +5.

Как сообщал OBOZ.UA, метеоролог Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух спрогнозировала, что весна будет достаточно теплой, местами даже на 1-2 градуса выше климатической нормы. Однако снег и заморозки также не исключены.

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