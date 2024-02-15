В Украину в феврале ворвется 'жара' до +13, а затем ударит мороз: синоптики назвали даты

В ближайшие дни в Украине сохранятся аномальные для февраля погодные условия. В некоторых регионах нашей страны синоптики прогнозируют сущестсвенное потепление до +13 градусов.

Более того, плюсовая температура будет преобладать даже в северных областях Украины. Об этом сообщает портал Meta Pogoda.

В Киеве до конца месяца будет преобладать плюсовая температура. В ближайшие дни столбики термометров в столице покажут +6…+11 градусов. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Тем не менее в Киеве в ближайшие две недели большинство дней будут пасмурными.

Небольшой мороз в столице ударит в последний день зимы и только в ночное время. Также около 2 градусов ниже нуля синоптики прогнозируют в первых числах марта.

В Одессе до конца текущей недели синоптики прогнозируют переменную облачность и до +6 градусов. Плюсовая температура сохранится до конца февраля. Столбики термометров в ближайшие две недели будут показывать +4…+7 градусов.

В конце месяца в Одессе возможен небольшой дождь. В начале марта ночная температура опустится до 0 градусов, однако днем будет преобладать плюсовая температура до 8 градусов.

Во Львове также ожидается аномальное тепло. До конца зимы синоптики прогнозируют +5…+11 градусов. Существенных осадков не предвидится, но небо на Львовщине будет пасмурным.

В начале марта во Львове прогнозируются ночные заморозки до 3 градусов. Днем сохранится плюсовая температура в пределах 4-7 градусов выше нуля.

В Николаеве до конца текущей недели синоптики прогнозируют солнечную погоду. Ночью столбики термометров покажут 0…+1, а днем будет +6…+8 градусов.

В период с 23 до 25 февраля в Николаеве будет аномальное тепло. Воздух прогреется до +13 градусов, более того, даже ночью столбики термометров будут показывать 8-9 градусов тепла.

Как и в большинстве других областей ночные морозы ударят на Николаевщине в начале марта. Кроме того, с 26 февраля и по 3 марта в Николаеве будет много дождливых дней.

В Чернигове до конца февраля также сохранится плюсовая температура. Только в ночное время суток вероятны небольшие заморозки до -2 градусов.

С 23 февраля воздух прогреется до +8 градусов. Однако в начале марта в Чернигове стоит ожидать похолодания. Ночью температура опустится до -4 градусов. Впрочем, синоптики не прогнозируют существенных осадков.

В Черкассах аномальное тепло также припадет на 23-25 февраля. Столбики термометров в этот день покажут до +11 градусов. Ночью температура будет колебаться в пределах 3-7 градусов тепла.

Существенных осадков в ближайшие недели синоптики не прогнозируют. Однако температура воздуха существенно опуститься в конце февраля. С 29 февраля и до 10 марта в Черкассах ожидаются ночные морозы до -2 градусов. Однако днем температура будет колебаться в пределах 4-6 градусов тепла.

Напомним, нынешнее потепление – не окончательное в этом зимнем сезоне. По прогнозу синоптиков, март "компенсирует" относительно теплый февраль и принесет морозную и снежную погоду.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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