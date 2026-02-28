Последний день зимы: синоптики рассказали, в каких регионах 28 февраля потеплеет. Карта

В субботу, 28 февраля, погода в Украине начнет напоминать весеннюю, особенно днем. Спокойную синоптическую ситуацию будет обуславливать поле высокого атмосферного давления.

Осадков в последний день зимы в Украине не ожидается, на небе будет переменная облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Ночью и утром в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях местами туман; на дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, местами гололедица.

"Ветер юго-западный, в восточных и южных областях северо-восточный, 5-10 м/с", – сказано в прогнозе.

Температура воздуха ночью составит 1-6 мороза, в Карпатах и восточных областях холоднее – 7-12 с минусом. Днем столбики термометров покажут 0-5 градусов тепла, на западе и юге страны – 6-11 с отметкой "плюс".

В Киевской области в субботу осадков не ожидается, ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью 1-6 мороза, днем 0-5 градусов тепла. В Киеве ночью 3-5 градусов мороза, днем 2-4 тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, март в Украине ожидается в целом спокойным и достаточно комфортным по погоде. Несмотря на это, в отдельные периоды возможно существенное похолодание – местами температура может опускаться до -13 °C. Наиболее ощутимые морозы прогнозируют в середине месяца.

